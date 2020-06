Los locales de ocio de Estella, con puertas abiertas y sin música de día

Actualizada 25/06/2020 a las 06:00

Las cuadrillas de Estella pueden utilizar de nuevo desde ayer los centro de reunión, como se denominan en la ciudad los espacios de ocio utilizados por los jóvenes que cuentan con permiso para funcionar a lo largo de todo el año, 34 en estos momentos según el registro municipal. Regresan a estos puntos de encuentro, pero no como antes porque, para mantenerlos ventilados, las puertas no podrán permanecer cerradas por el día y tampoco habrá música en esas horas.



El Ayuntamiento autorizó ayer, a través de una resolución de alcaldía, su reapertura de acuerdo con la normativa foral tras el estado de alarma y con la entrada en la nueva normalidad. Un permiso que no se hará extensivo a los chabisques, cuyas licencias se gestionan únicamente para fiestas patronales de agosto. Dado que se han suspendido, no se autorizarán estos espacios, menos cada vez porque la mayor parte de las tramitaciones se realizan ya con vistas al funcionamiento anual de los locales. Los últimos veranos, de hecho, ha sido apenas testimoniales el número de licencias solicitadas mientras se generalizaba la otra opción que permite la ordenanza municipal.



La actividad vuelve, por tanto, solo a los centros de reunión clausurados durante más de tres meses por la pandemia. Se hace con condiciones articuladas en tres ejes. En el de limpieza y desinfección, se plantea el uso de geles hidroalcohólicos y de productos con actividad virucida como lejía diluida, entre otros protocolos. La distancia de seguridad interpersonal debe ser al menos de 1,5 metros y, cuando no resulte posible, habrá que ponerse las mascarillas. El Ayuntamiento indica que, para calcular el aforo máximo, se dividirá la superficie total de la bajera entre 2,25 metros. Sea cual sea el espacio y aunque haya posibilidad por los metros cuadrados disponibles , en ningún caso los grupos reunidos podrán superar las 25 personas.



¿Qué ocurre con los horarios? En la resolución dictada en Estella se relacionan con otros aspectos que supondrán una novedad en el regreso a estos locales. Puertas y, por añadidura, música figuran entre ellos. Cuestiones de higiene para favorecer la circulación de aire hacen que sea obligatorio mantener las puertas abiertas durante todo el día, desde las 12 a las 22 horas. Un tiempo durante el cual no podrá sonar la música para evitar molestias a los vecinos. ¿Y por las noches? Las puertas sí podrán cerrar entonces y, por tanto, la música estará también autorizada. Los días laborables solo desde las diez de la noche a las 12 de la madrugada. El margen se amplía los viernes, sábados y vísperas de festivos, desde las 22 horas hasta la una de la madrugada.



El concejal de Juventud, Jorge Crespo, señaló ayer que a lo largo de este tiempo cerrados se ha actuado con responsabilidad y no ha habido quejas ni intervenciones por aperturas no autorizadas. “Se ha cumplido a rajatabla durante tres meses en los que se ha seguido pagando el alquiler. Ahora pueden utilizarse, pero estamos abiertos a modificaciones si es necesario. Los jóvenes que quieran chabisque no van a tener esa opción, pero si la de tramitarlos como centro de reunión por el tiempo que quieran hacerlo. Desde los tres meses del verano a todo el año”, subrayó.