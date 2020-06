El Tierra Estella Bus entra en el verano sin servicios por la tarde

Actualizada 24/06/2020 a las 06:00

El final del estado de alarma y el inicio de la temporada estival no se han traducido por el momento en una normalización de los servicios del Tierra Estella Bus. El interurbano que une Estella con Ayegui y Villatuerta como principales conexiones en cada una de sus dos líneas e incluye en ambas extensiones a otras localidades cercanas puso en marcha el lunes, con el comienzo de la nueva normalidad e inicio también de la temporada estival, los nuevos horarios con los que sustituye a los vigentes durante la crisis del Covid-19. Aunque se suman algunas frecuencias, se seguirá de momento funcionando a medio gas porque no hay ningún autobús en horario de tarde ni se retoma tampoco la actividad el domingo. Sí funcionará los sábados.

La comunicación ha causado sorpresa tanto en ayuntamientos de las localidades de su ruta como entre usuarios, algunos de los cuales han expresado su malestar por la medida nada más conocerla en las redes sociales de los propios consistorios. Es el caso de las del Ayuntamiento de Estella, a través de las que se lamenta la situación de quienes no cuentan con vehículo propio y recurrían a esta medio de transporte para desplazarse desde sus localidades a la cabeza de merindad. “Parece que en vez de ir para adelante vamos para atrás y no me parece justo” “es necesario ese servicio o “vergonzoso”, son algunos de los comentarios críticos con los cambios en una concesión que tiene como adjudicataria a La Estellesa.

Desde el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, del que depende la dirección general de Transportes, se indicó ayer que el restablecimiento del servicio en horario de tarde tanto para la línea 1 -que une Estella y Villatuerta- como para la 2 -que conecta la ciudad del Ega con Irache- está previsto a lo largo de los primeros días de julio. Recordó que, de momento, se ha incrementado esta semana el servicio en ambas líneas al mediodía. Transportes subraya que el progresivo aumento de frecuencias responde a las peticiones recibidas en el departamento por parte de las compañías en función del número de usuarios registrados. Indica, no obstante, que, mientras en otras línea la recuperación de viajeros ha sido mayor, en este caso sigue siendo muy limitada.

El Tierra Estella Bus, una conexión de las localidades próximas con Estella y su hospital comarcal García Orcoyen que opera desde 2004, funciona desde entonces mediante un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Navarra, la compañía La Estellesa y los ayuntamientos de Abárzuza, Ayegui, Arróniz, Barbarin, Estella, Igúzquiza, Luquin, Oteiza, Villatuerta, Villamayor de Monjardín y valle de Yerri (concejo de Bearin). Otras seis localidades de la merindad -Allo, Arellano, Dicastillo, Lerín, Morentin y Aberin/Muniáin de la Solana- solicitaron de forma conjunta antes de la crisis, el pasado mes de febrero, que el servicio llegara también a sus municipios.