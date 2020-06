La 'boca' de los contenedores se reduce para evitar los voluminosos

Actualizada 18/06/2020 a las 06:00

Un proyecto piloto que Mancomunidad de Montejurra generalizará en la comarca si da resultado cambia estos días los contenedores de Valdega y la Berrueza. A las calles de las pequeñas localidades de ambos valles llega un nuevo modelo que sustituye tanto al de materia orgánica como al de envases y materiales. Se mantiene el color característico de sus tapas -marrón en el primer caso y amarillo en el segundo- pero cambia el modelo con una apertura más reducida y fácil de manejar que tiene un claro objetivo. Reducir la cantidad de voluminosos e impropios fruto de una separación incorrecta en origen.



Preocupa en la entidad mancomunada el porcentaje alcanzado, con un 25% de los depositados en el de orgánica que no deben acabar allí. Plásticos y pañales, pero también papel o cartones que generan después problemas en el tratamiento de la planta de Cárcar con merma en la calidad de su compost. La renovación de los existentes con una ‘boca’ más pequeña da un paso en esa dirección. El gerente de Mancomunidad de Montejurra, Nicolás Ulibarri, señala que, aunque se seguirá concienciando e informando mediante campañas, se confía en este obstáculo físico para mejorar los datos de impropios.



En las localidades a las que ha llegado el cambio de modelo -muy parecido al anterior- la tapa grande se queda cerrada con llave. Los nuevos contenedores incorporan una ‘boca’ pequeña, fácil de abrir pero por la que solo pueden depositarse bolsas de poca capacidad sin cabida para las residuos de cierto tamaño. Solo los que la entidad se refiere como “grandes generadores” -bares y restaurantes, entre otras actividades- dispondrán de una llave para que si lo necesitan puedan abrir la cubierta grande.



El proyecto se inicia -subraya Nicolás Ulibarri- por poblaciones cuyos contenedores, con años de uso, necesitaban una renovación aprovechada ahora para la iniciativa. “El cambio va a tener ciertos inconvenientes para el ciudadano que no separa. Cuando la basura está mezclada, suelen ser bolsas grandes que ahora no va a poder echar al contenedor de orgánico, lo que va a obligar a depositarlos de forma correcta. Al 50% de la población que no lo hace en origen no le va a gustar, pero veremos si con esta traba termina acostumbrándose y en función de los resultados extenderemos la experiencia al conjunto de la mancomunidad”, argumenta el gerente, que insiste en la importancia de hacer bien la separación en el punto de partida.



Pequeñas poblaciones como Legaria, Mendilibarri, Otiñano, Piedramillera, Sorlada, Nazar, Asarta, Ubago o Mendaza tienen ya instalado el nuevo sistema de depósito. El resto seguirá en los próximos días hasta completar Valdega y La Berrueza. Para una segunda fase ya pasado el verano queda instalar contenedores azules de cartón en todas las islas en la línea de lo que ya existe en Estella. Se avanzará así con el actual mecanismo de recogida en los pueblos, actualmente con grandes contenedores de hierro de cuya recogida se encarga Traperos de Emaús. Mancomunidad aborda estas mejoras en la recogida de basura tras adquirir distintos lotes con unos 300 contenedores.

CLAVES



1 Poco más de la mitad se recicla. Según datos de Mancomunidad de Montejurra, el año pasado cada habitante generó 486 kilos de basura. Solo el 54% se destinó a reciclaje y el resto se eliminó al vertedero. En casi la mitad de los hogares de Tierra Estella la mezcla de residuos orgánicos con otras basuras hace imposible su reciclaje.



2 ¿Qué se deposita? Desde Mancomunidad de Montejurra se indica que no son solo plásticos, pañales, papeles o cartones lo que acaban dentro del contenedor equivocado. Los operarios que hacen el servicio no topan únicamente con eso cuando hacen la recogida. Desde lavabos a triciclos asoman a veces en el fondo de los contenedores. Es una de las prácticas con los voluminosos que el cambio iniciado quiere atajar para “poder reciclar una mayor cantidad y evitar así la sobreexplotación de los recursos naturales”.



3 Llamada a Traperos de Emaús. Constituyen una opción para dar salida a los voluminosos, con un servicio de recogida a domicilio previo aviso telefónico al 948 550554. La otra alternativa reside en el punto limpio. Mancomunidad recuerda en cualquier caso la prohibición de dejarlos fuera de los contenedores aún más en la actual situación de crisis sanitaria.