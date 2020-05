El verano se adelanta en Alloz

29/05/2020

En el embalse Alloz, 20 kilómetros de perímetro con zonas reguladas en los dos valles de Tierra Estella que riegan sus aguas, el verano se ha adelantado. El pantano se incluye entre los espacios de baño naturales de Navarra a los que el Gobierno foral ha permitido abrir desde el 26 de mayo con una serie de normas para la prevención del covid-19. En sus dos aparcamientos -el de Lerate (Guesálaz) y el de Úgar (Yerri)- estacionaron este jueves los vehículos de los cientos de bañistas que se acercaron a sus orillas desde distintos puntos de la Comunidad. Con los termómetros a 30 grados, la imagen no difería de la que ofrece un festivo en plena temporada estival -con la venta ambulante de helados incluida- aunque las instalaciones de las bahías de Lerate y Úgar que gestionan los ayuntamientos de Guesálaz y Yerri no se encuentran aún operativas. Sí lo están tanto en una como en otra orilla los estacionamientos - 500 plazas entre ambos- para que el acceso se realice de forma ordenada y en las áreas acondicionadas. Permanecen cerrados los servicios públicos y el punto de información para la acogida al visitante, que no funcionarán hasta junio. Falta para ello la incorporación de todo el personal que ambos ayuntamientos contratan cada temporada para tareas de mantenimiento, control de accesos y limpieza del pantano.



De momento, hasta ese arranque oficial de una campaña que se desarrolla durante tres meses, el embalse ejerce ya su poder de convocatoria, como lo demostraron este jueves los numerosos grupos -cuadrillas de jóvenes en buena parte- que disfrutaron de la tarde. La situación no es, sin embargo, la de veranos anteriores y no puede hacerse de la misma manera. Tierras de Iranzu, la asociación turística que desarrolla su actividad en estos valles de Tierra Estella, lo recuerda así a quienes acuden, a los que ha pedido una actitud social responsable. Ha divulgado con este objetivo en su web y redes sociales las recomendaciones de las autoridades sanitarias para las zonas de baño de Navarra en la fase dos de la desescalada y lo que ataña directamente al uso del embalse. Disfrutar de ellas está permitido, pero con distanciamiento tanto en las playas donde se tomaba el sol como en el agua. La separación, de al menos dos metros entre familias o grupos distintos que, excepto en el caso de convivientes, deben ser de un máximo de 15 personas.



OFERTA ACUÁTICA, EN JUNIO



Charo Apesteguía, gerente de Tierras de Iranzu, explica que estos últimos días se reciben cientos de llamadas de personas que preguntan si pueden acudir o no al embalse de distintos puntos de Navarra y de otras comunidades como La Rioja. “Nos remitimos a las recomendaciones de Salud y queremos insistir en la importancia de una gestión social responsable por un turismo de calidad para quienes nos visitan y para las propias poblaciones. Los bañistas deben hacer ese uso responsable tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario”, resaltó.



¿Qué se puede y qué no está permitido en este momento en el pantano? De acuerdo con la normativa foral, Alloz puede acoger estos días piragüismo, vela, paddle surf y otras prácticas pero de forma personal porque la Escuela Navarra de Vela no lanzará su oferta acuática estival desde la bahía de Lerate hasta el 8 de junio, con el comienzo de la temporada oficial y previsiblemente con Navarra en la tercera fase.



Hasta entonces y si el tiempo acompaña, quienes velan por Alloz saben que sombrillas, balsas hinchables, piraguas y otros recursos para el ocio estival seguirán en una imagen de normalidad que no debe olvidar pautas muy claras. “Pueden utilizar cualquier tipo de embarcación, pero pasando siempre antes por la planta de desinfección del mejillón cebra en el camping de Aritzaleku”, recuerda Tierras de Iranzu. Y, en las orillas, insiste en el mismo compromiso de los usuarios. “La basura tienen que llevársela cuando dejen el área natural y no tirar absolutamente nada, ni colillas ni ningún tipo de residuo. El medio natural es de todos y exige la responsabilidad compartida, más con esta gran crisis sanitaria”, subrayaba la gerente de una entidad que prepara con el mismo criterio de turismo sostenible su paquete de actividades para el verano.