El mercado lleva una imagen solo vista en fiestas a la calle San Andrés

22/05/2020 a las 06:00

La oferta del mercado se completó ayer en Estella con el regreso de los puestos de textil y calzado que no han podido hasta este momento acompañar a los de alimentación. Su vuelta dejó en el centro de la ciudad imágenes solo vistas en sus fiestas patronales, el único momento del año en que se ha permitido hasta ahora la presencia de la venta ambulante en la calle San Andrés cerrada al tráfico cada año para esos días de agosto. No fue el calendario festivo sino una reorganización obligada por la crisis del coronavirus la que hizo posible vender y comprar en ella en una calurosa mañana del mes de mayo.

La plaza de Santiago, escenario tradicional de este bloque del mercado, no puede acoger a los 48 puestos que se distribuyen en su superficie y guardar al mismo tiempo las medidas de seguridad obligadas por la emergencia sanitaria. La calle San Andrés, que acaba de ser peatonalizada como el carril izquierdo del paseo de la Inmaculada, va a servir de desahogo mientras se den estas circunstancias. Lo hizo ya ayer, aunque a medio gas porque solo cinco de los diez espacios reservados para los puestos de venta se ocuparon. Tres de ellos de calzado y los otros dos de cosméticos, bisutería y complementos. Tampoco la plaza de Santiago se llenó en su totalidad. Se había preparado para dar cabida a los 38 vendedores restantes, pero solo 23 instalaron finalmente sus puestos.

MECLA DE DESPISTE Y SORPRESA

Entre los asignados a la calle San Andrés, el de la estellesa Sandra Ugal Amador. Tras 16 años de mercados desde su puesto de venta de calzado, el de ayer le resultó un tanto extraño. No solo por un escenario de guantes, geles hidroalcohólicos y mascarillas obligatorias. También por el nuevo emplazamiento. “Siempre hemos estado todos los puestos juntos en la plaza de Santiago y resulta raro vernos solos aquí. Al ser el primer día, la gente viene un poco desubicada y mucha no se había enterado, además de influir también el miedo. Esperemos que se acostumbren a ir a los dos sitios”, contaba.

Ana Berta San Juan se desplazó desde la localidad riojana de Calahorra para colocar su puesto de bolsos, cosméticos y bisutería con el que llega a Estella cada jueves desde hace cinco años. “Es mi primer día desde el 9 de marzo y me podían las ganas de volver, aunque hubiera preferido mi sitio de siempre que es al que la gente va a buscarme”, contaba. Respecto a su impresión, la de un primer día con sensaciones dispares. “Ha habido un poco de todo, pero mucha gente no ha salido por miedo y luego está también la economía, que influye”, decía. Para ella y sus compañeros, el reto estuvo además en las medidas de seguridad. Dos metros de distancia entre personas, avisar al vendedor antes de tocar, colocarse guantes y lavarse con gel para hacerlo. “Cosas como pendientes y otros artículos ya no pueden probarse. Tampoco se admiten las devoluciones como se hacía antes”, recordaba.

Otro de los vendedores de calzado, Jesús Hernández, se desplazó desde Cárcar con el puesto que instala en Estella desde hace 20 años. A su alrededor, cinco espacios disponibles que se espera vayan incorporando vendedores en una calle en la que coincidieron viandantes de paso hacia otros lugares con los compradores del mercado.