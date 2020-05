Cultura invierte 100.000 euros en las cubiertas del claustro de Iranzu

17/05/2020 a las 06:00

Un nuevo proyecto enmarcado en las actuaciones de conservación y mantenimiento que el Gobierno de Navarra lleva a cabo anualmente en el Monasterio de Iranzu reparará a lo largo del verano las cubiertas de su claustro. El departamento de Cultura ha reactivado el proceso de contratación paralizado por la crisis del coronavirus y licita con nuevos plazos los trabajos por 82.658 euros, una inversión que se eleva a 100.000 euros IVA incluido en la abadía cisterciense propiedad del Ejecutivo foral cedida en usufructo a la comunidad de padres teatinos que la custodia desde 1943 y mantiene el culto en su iglesia.

La intervención se afrontará durante dos meses y medio, lo que sitúa las obras a lo largo del verano con la intención de poder concluirlas en septiembre. José Luis Franchez, arquitecto de Príncipe de Viana autor del proyecto, explica que los trabajos no afectarán al interior del claustro -”único de los conservados en Navarra que se puede vincular a las primeras fases constructivas del cenobio”- ni alterarán el recorrido por los espacios visitables. No se producirá tampoco afección visual dado que no está previsto montar andamios para unas obras con el foco en un elemento arquitectónico en el que se actuó en el marco de la restauración del edificio realizada por Príncipe de Viana entre 1941 y 1963. José Luis Franchez expone en el proyecto que las cubiertas“ una vez reconstruidas todas sus sopandas hasta aquellos años arruinadas, fueron resueltas con un faldón inclinado de teja curva cerámica que recae sobre el jardín del claustro y con un faldón de cubierta plana construido con tabiques conejeros apoyados sobre el trasdós de las bóvedas, que sustentan sobre tablón de hormigón armado”.

FILTRACIONES DE AGUA

El recorrido por las intervenciones en las cubiertas del claustro gótico, construido entre los siglos XII al XIV, detalla que sobre ese soporte se dio una pintura impermeable reaplicada de nuevo en los ochenta pero en mal estado en estos momentos en los que las filtraciones de agua se manifestaban en las bóvedas del claustro y llegaban incluso a caer a chorros por la pared. La reparación solventará el problema de las humedades y a la vez renovará las tejas desprendidas, desplazadas o rotas. El proyecto en licitación considera además conveniente “una limpieza de los canalones y bajantes instalados hace varios años”, se indica.

Reclamo cada año para miles de visitantes que acuden a conocerlo y se dirigen también al punto de información que tiene en sus inmediaciones la asociación turística Tierras de Iranzu, el monasterio ha sido recientemente objeto de otras intervenciones para garantizar su preservación. Ocurrió así con el arreglo de las cubiertas de la antigua casa abacial y con la renovación de toda la iluminación monumental para sustituir por Led las antiguas luces halógenas, una modernización traducida en ahorro energético que alcanzó el conjunto de la zona visitable, incluida la iglesia abacial y la capilla de San Adrián. Un proceso de continuas intervenciones ininterrumpido desde hace aproximadamente un cuarto de siglo conforme se suceden los ejercicios presupuestarios en Navarra.