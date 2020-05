08/05/2020 a las 06:00

Un pleno de nuevo telemático retransmitido a través de YouTube tuvo el jueves en la efectividad de la respuesta a la crisis del coronavirus por parte del equipo de gobierno de Estella un nuevo motivo de discrepancias con el PSN. La sesión, que se desarrolló de 12 a 13.15 horas, abordó como acuerdo principal una modificación presupuestaria para generar dos partidas destinadas a este frente. La principal, 70.000 €, se gastará en ayudas sociales y otra de 20.000 € en materiales de protección para las dependencias municipales.

En total, 90.000 € de un gasto que salió adelante con los nueve votos de Bildu, Geroa Bai y los dos ediles tránsfugas. Navarra Suma no participó en la sesión y el único concejal socialista, Ibai Crespo, se abstuvo por una cuestión más de “fondo que de forma” y cuestionó la tardanza en los plazos camino del segundo mes desde el cambio de gobierno. “Se nos quedan escasas y en cierto punto decepcionantes al no llegar medidas concretas para el coronavirus”, señaló.

Indicó que hay mucha urgencia en “inaugurar el skate” y no para otras cuestiones como las relacionadas con la hostelería. “No sabemos si se va a valorar la propuesta de ampliación del suelo para terrazas. Está incluida el lunes en el orden del día de la comisión, pero es el lunes cuando pueden abrirlas ya”, señaló. Defendió que el objetivo de sus propuestas es debatirlas y que , de momento, no están obteniendo respuestas.

El edil de Desarrollo Económico, Pablo Ezcurra, se remitió a la comisión de su área el 11 de mayo. “No teníamos ninguna pauta ni directriz de cómo podemos empezar a trabajar con el tema de las terrazas y se publicó la orden ministerial el domingo. Desde ese día estamos trabajando en ello. Si convocamos esa comisión y explicamos antes las medidas, también hubiéramos recibido una crítica”.

El edil no adscrito Jorge Crespo, dijo no entender la crítica respecto al skate. “Si leemos las propuestas del PSN, o no se están enterando de lo que pasa en la ciudad o está intentando hacer ver que no estamos trabajando en esas medidas, que estaban en marcha en Juventud y Servicios. La situación es muy grave y estaría bien informarse un poco antes”.

El alcalde, Koldo Leoz, sostuvo que no sería una buena actuación por parte del equipo de gobierno tomar más medidas antes de abrir un debate en el que se consideren las propuestas de otros grupos. “¿No es más lógico tratar las suyas junto a las nuestras y después decidir?”, se preguntó. Regino Etxabe (Bildu) aseguró que habrá más medidas que se tomarán no solamente en Desarrollo Económico, sino probablemente en todas las áreas.

El debate de las medidas, en la mesa que propone el PSN o en comisiones



El concejal socialista abogó de nuevo por la mesa de reactivación económica que ha propuesto como órgano para debatir las distintas medidas ante la crisis. “No lo hemos planteado solo nosotros. Basta ir a otros ayuntamientos de todos los colores políticos en los que los grupos, los colectivos,todo el mundo se pone a debatir previamente lo que hay que hacer y eso es lo que a nosotros nos falta”.

Pablo Ezcurra consideró más lógico invitar, como se va a hacer y según agenda, a los agentes económicos a la comisión de Desarrollo. Se trata -dijo- de utilizar los recursos que ya se tienen. Koldo Leoz defendió también las comisiones como el “eje para poder trabajar bien las cosas” y apuntó a foros que ya existen como el observatorio económico. Sostuvo que convocar en estos momentos de forma telemática una mesa sectorial a esa escala resulta “muy difícil sino imposible”.