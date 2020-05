Listos para abrir la próxima semana 3 de los 7 campings de Tierra Estella

07/05/2020 a las 06:00

Tres de los siete campings de Tierra Estella -la zona de Navarra que concentra el mayor número de plazas con 5.800 alojamientos que dan trabajo en temporada alta a 200 personas- se preparan para abrir una vez comience el 11 de mayo la fase 1 de la desescalada. Con la intención de hacerlo aún con la actividad muy marcada por la exclusión de las áreas comunes y las limitaciones a la restauración, se encuentran Iratxe (Ayegui), Acedo y Aritzaleku (Lerate). Son los de mayor tamaño junto al Lizarra, de Estella, que no ha tomado una decisión a la espera de que se concrete la normativa. En los otros tres casos -Urbasa, Artaza y Riezu- retomarán la actividad entre finales de mayo y el verano.



La vuelta se prepara con muchos interrogantes, pendiente del protocolo sanitario en un retorno muy marcado por la seguridad ante el virus. Condicionantes que no permiten rescatar a plantillas en ERTE a la espera de la movilidad entre provincias. Sí invitan al optimismo reservas hechas con mucha antelación para el verano que no se están cancelando. Lo hace también disponer de una oferta en plena naturaleza con amplios espacios que confían mantengan más que nunca su demanda.



Comenzará así la próxima semana el camping Acedo aunque el peso de los clientes navarros supone en su caso un 20% y quedan lejos aún los del País Vasco, La Rioja o Cantabria. “En estas condiciones, no podemos abrir el bar restaurante pero sí los alojamientos que no necesitan las zonas comunes. Hasta ahora, tenemos reservas para julio y agosto que no nos han anulado. Sí en junio, porque estaban relacionadas con grandes pruebas deportivas en la zona que no se van a realizar”, apunta Eugenio Tardienta, socio de la instalación. Será -añade- un verano distinto con protocolos de seguridad que incidirán y llevarán a reinventar la animación y otras actividades. “Con tal de no perder y de cubrir gastos, nos damos por satisfechos. Pensamos que dentro de un año excepcional en el que igual la gente no se atreva a moverse mucho por miedo al contagio, se va a trabajar bien en verano”, indica.



Sergio Vicente, de la familia propietaria del camping Iratxe, explica que desde el lunes pondrán en marcha solo alojamientos y esperarán para el resto. “El 80% de nuestros clientes tanto fijos como de paso son guipuzcoanos y el resto principalmente navarros porque extranjeros tenemos muy poco. Hay una incertidumbre total con muchos temas, como las piscinas que son uno de los principales reclamos y para lo que tenemos que contratar también socorristas”, dice en un momento en que finalizan la nueva zona de baño pendiente de estreno.



Sí retoma la actividad la semana próxima el camping Aritzaleku. Desde la propiedad, Ramiro Urra indica que, con bastantes clientes de Pamplona, se ponen en marcha en una temporada que les ha privado, además de los puentes y la Semana Santa, de los dos mil alumnos que se alojan cada año en sus instalaciones dentro de la semana azul de vela. “Nosotros lo vamos a intentar y de momento contamos con algunas reservas que se hacen de un año para otro y que por ahora no se están anulando. Confiemos en que la cosa vaya mejor de cara a julio y agosto cuando la parte de nuestros clientes procedentes del País Vasco y La Rioja pueda desplazarse”, señala. Con todas las cautelas y con las limitaciones de una situación muy cambiante, apunta a ese periodo para al menos intentar salvar el año.

DE MOMENTO, A ESPERAR



El más pequeño de estas infraestructuras, el camping Artaza Urederra, prefiere esperar antes de concretar una apertura que ven más viable hacia el verano, cuando se permita la movilidad entre provincias y con ella a sus clientes navarros puedan sumarse los del País Vasco. Su gerente, Joseba Ossa, explica que será uno de los factores clave para empezar. “La mayoría de reservas de julio y agosto se han mantenido aunque hemos tenido algunas cancelaciones, entre los extranjeros, de franceses y holandeses. Si siguen podemos tener esperanza en el verano”.

En la misma sierra, el camping Urbasa baraja la última semana de mayo, el viernes 29, como fecha para la reapertura. Floren Vicente, uno de los socios que gestiona una instalación arrendada al Gobierno de Navarra, explica que en este caso no tienen una clientela fija como sí se da en otros del sector, sino que depende de un turismo y visitantes más cambiante cada temporada. “Nosotros no contamos con eso y vamos a ir más tarde. Esperemos que a partir de esa fecha de mayo podamos incorporar a la plantilla”, subraya. En cuanto a las previsiones para el verano, alienta el hecho de que, aunque se reserva poco, no se estén produciendo anulaciones. “Si acompaña el tiempo, tenemos que trabajar sí o sí y en esa confianza estamos porque contamos con muchas cosas positivas para dar otra oferta en estos momentos”.

No abrirá tampoco aún el camping Riezu gestionado por la empresa Escur. Con más clientes del País Vasco, especialmente de Guipúzcoa, que navarra y con ese flujo cerrado hasta finales de junio, se encuentra entre los que han apostado por esperar.

LA OFERTA

Acedo. En la localidad de ese nombre, es el del mayor número de plazas de Navarra, con 1.400.



Aritzaleku. En el pantano de Alloz, en Lerate (Guesálaz), 1.200 plazas.



Lizarra. Mil plazas en Estella.



Iratxe. En término de Ayegui, 980 plazas.



Urbasa. Aunque a 7 kilómetros de Olazagutía, se enclava geográficamente en Yerri y pertenece, junto a Arizaleku y Riezu, a la asociación Tierras de Iranzu. Tiene 576 plazas.



Riezu. En el valle de Yerri, cuenta con 400 plazas.



Artaza Urederra. El de menor tamaño, ofrece 240 alojamientos en este concejo de Améscoa Baja.