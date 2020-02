La sede del PSN en Estella se reabre después de 22 días cerrada

29/02/2020 a las 06:00

Veintidós días después de que las luces se apagaran en la sede de los socialistas de Estella, la rutina se ha retomado en sus locales de la calle Doctor Huarte de San Juan. Las tres semanas transcurridas desde que la dirección regional del partido convocara el 5 de febrero una asamblea urgente para atajar la crisis abierta tras el acuerdo sobre la moción de censura han discurrido sin actividad alguna en este espacio. Nada desde esa tensa tarde en un escenario considerado punto de encuentro entre la ejecutiva local, el grupo municipal y los propios afiliados que ahora -a iniciativa personal de varios socialistas- se reabre en una decisión que ha vuelto a poner de manifiesto la división interna existente. Para el ex portavoz municipal del PSN Jorge Crespo, pendiente del acuerdo definitivo de Madrid sobre su expulsión, se trata de una acción propia de “okupas” que cuestionan -indicó este viernes- no solo él, sino también los numerosos afiliados que le han prestado su apoyo en este proceso.



SIN EJECUTIVA

La apuesta por reabrir se tomó el jueves, tras cambiar la cerradura para acceder esa tarde y seguir haciéndolo en las siguientes. Atribuyeron el paso dado a la petición de algunos afiliados para que se volviera a la normalidad. “La motivación es que debemos seguir trabajando y recuperar la actividad manteniéndola abierta por las tardes. La semana próxima se celebra pleno en el Ayuntamiento y hay que ayudar también al trabajo municipal. Tampoco es que hubiera orden de tenerla cerrada, sino que ha sido más bien un fallo de coordinación entre una cosa y otra”, señaló una de estas personas.



Entre quienes sí han acudido y retomado la actividad en la sede estos dos últimas días, el concejal Ibai Crespo que ayer declinó hacer valoraciones. La decisión se toma en un momento de impasse en el que siguen pendientes dos capítulos encadenados entre sí. La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE no ha resuelto sobre la salida definitiva del ex secretario de la agrupación local y ex portavoz municipal, Jorge Crespo, expulsado del partido tras la asamblea en la que se abrió la puerta a la moción de censura mediante un pacto con Bildu. Con la ejecutiva local intervenida y las riendas tomadas desde Pamplona, se espera también el nombramiento por los órganos regionales de una gestora que afronte una etapa provisional hasta la elección por la asamblea de sus nuevos representantes.

“No hay gestora y se arrogan un poder que los afiliados no les han dado”



“Se otorgan un legitimidad y un poder que la asamblea no les ha dado. El único cargo electo es el secretario general y cabeza de lista porque todos los demás son a elección del secretario general. Garantías no ha resuelto, por lo que no hay luz verde para una gestora y ese paso no se ha producido. Luego, entiendo que se están arrogando una representación que no tienen porque los afiliados no se la han dado. Por mucho que se estén apoyando en gente de buena fe a la que le preocupa, como es lógico, que la sede se encuentre cerrada”, subrayó Jorge Crespo.



Insistió en que no hay ninguna notificación del partido en ese sentido puesto que no se ha designado ningún órgano gestor dado que tampoco su situación está resuelta. “Han pasado 22 días desde la asamblea. A mí me dieron tres desde garantías para defenderme y alegar, pero sigue sin producirse esa resolución ni se me ha comunicado nada”, subrayó. Jorge Crespo cuestionó las explicaciones dadas para avalar la apertura. “Van a abrirla y ¿qué van a atender? ¿Quién les ha elegido y autorizado para ello? No pueden estar ahí ni tener las llaves, más cuando la ejecutiva legítima, ni yo ni mi equipo, disponemos de ellas”, añadió.