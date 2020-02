Víspera en Arróniz con postres y olivas

23/02/2020 a las 06:00

Hoy, gran día en Arróniz al amparo de un buen tiempo que es garantía de miles de visitantes atraídos por el aceite de oliva virgen de su trujal Mendía y ayer, víspera para los de casa. La localidad que se vuelca este último domingo de febrero en la fiesta del aceite de Navarra y en su día de la tostada vivió horas de preparativos finales en las que no faltaron tampoco los ingredientes estrella de este fin de semana. En torno a las olivas de origen y a las posibilidades para la repostería del producto obtenido con ellas giraron los dos concursos populares que el Ayuntamiento de la localidad convoca para la tarde del sábado.



Hubo esta vez menos participación principalmente en el certamen de postres, como quedó visible al acercarse a la mesa del bar del polideportivo en torno a la que a las cinco de la tarde de ayer se concentraba el jurado para empezar a degustar las recetas presentados por los concursantes. Aunque fue ayer mismo cuando se dio a conocer el fallo, la entrega de premios se reserva para el final de esta mañana en las instalaciones del trujal al término del nuevo capítulo de la Orden de la Oliva.



LA ELECCIÓN DEL JURADO



Formaron el jurado seis vecinos de la localidad que eligieron los mejores postres y recetas de aceitunas. El más veterano, José Luis Pascual Echeverría, es un maestro pastelero ya jubilado que lleva vinculado al certamen desde su primera edición. Le acompañaban Eugenio Martínez Mauleón y José Miguel Osés San Juan, los dos muy aficionados al mundo olivarero y a probar las distintas especialidades de aceitunas. También Nela Rodríguez Terés y Reyes Jiménez García -profesora de cocina en el colegio del Puy de Estella- y José Luis Martín Rol.



José Luis Pascual explicaba que a lo largo de estos años los participantes han elaborado recetas diferentes que se suman a las apuestas más tradicionales en los hogares de Arróniz. Desde canutillos, rosquillas y pestiños caseros hasta las magdalenas o los bizcochos de siempre. Al peso de la materia prima en todo ello se referían en las conversaciones los miembros del jurado. “No tiene nada que ver elaborar estos postres con uno de girasol que con un buen aceite de oliva. El sabor es totalmente diferente”, apuntaban.



De hecho, es su uso una de las condiciones fijadas en las bases del concurso. Se admiten todos los postres que se presenten -convencionales o más rompedores, de estilo libre y sin ninguna limitación en el género utilizado- pero siempre que el aceite de oliva virgen sea uno de los ingredientes principales o haya intervenido esencialmente en su elaboración. A partir de ahí, el despliegue de originalidad, personalidad y sabor son aspectos a considerar que esta vez tuvieron como obstáculo la escasa respuesta de participantes. A las causas se referían también los reunidos en el polideportivo. Buen tiempo que anima a no estar en casa cocinando pero también la dosis extra de trabajo que supone para muchos hogares de Arróniz la fiesta de este domingo. Lo expresaba así una vecina que acudió acompañada de unas amigas a ver los postres presentados. “Yo he participado muchos años y me hubiera gustado hacerlo también esta vez. Pero me hago mayor, son ya 77 y tengo a comer mañana -hoy para el lector- a mucha gente en mi casa, así que no he podido hacerlo todo”, comentaba.



Algo más elevada fue la participación en el certamen de aceitunas. Se admiten, como establecen las bases, todas las muestras hechas en casa con la condición de que hayan sido producidas en Navarra. Degustación, elaboración, presentación y originalidad constituyen factores a tener en cuenta por el jurado. Como ocurrió con los postres, las recetas en concurso se presentaron a primera hora de la tarde en el polideportivo para que se degustaran y puntuaran poco después en ese mismo escenario.

LOS GANADORES



Gastronomía



1 Concurso de aceitunas caseras. En primer lugar, quedó Conchi San Juan Ajona (Arróniz), por sus aceitunas Margarita. Siguió Iñaki Osés San Juan (Arróniz), con aceitunas Dareta y, en tercera posición, Rebeca Echeverría Chasco (Arróniz), con sus aceitunas de la abuela viajera.



2 Concurso de postres. Una vecina de Arróniz, Loly Cabezón Echarri, se proclamó ganadora con un postre al que llamó Bombones de patata frita en aceite de Mendía. El jurado otorgó el segundo premio a Yolanda Alzórriz Santesteban (Pamplona), por Sorpresa en el olivar, y el tercero a Carlos Fernández Ajona (Pamplona), que presentó la receta denominada Las galletas de la abuela.



Relatos y fotos



1 Concurso de fotografía. El primer premio recayó en Esteban Salinas Carro (Barásoain), por Recogida de la oliva. Siguió Paula Busto Mauleón (Arróniz), con una instantánea titulada Divinidad e inmortalidad y Natalia Fernández Ajona (Ansoáin), con Lengua de sed.



2 Cuentos y relatos. En categoría alevín, ganó Nagore Zudaire Barandalla (Oteiza), con El olivo en busca de amigos. En la de infantil se proclamó vencedora Leyre Segura Izcue (Arróniz), con La oliva Ramona. En la categoría juvenil el premio fue para Onintze Arrastia Mauleón (Arellano) por El sabor del Mediterráneo. Y en adultos Juan María Mauleón Cortabarría (Arróniz), por su cuento Aceite y miel.

