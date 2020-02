La entrada del Camino a Estella, en obras para el inicio de la temporada

22/02/2020 a las 06:00

La calle La Rúa de Estella, entrada del Camino de Santiago al casco urbano, afrontará finalmente en obras la temporada alta de peregrinos y turistas en la ciudad. Tras sufrir ya un aplazamiento al quedarse desierta una primera licitación convocada durante la pasada legislatura que llevó a repetir el procedimiento y cuando parecía que el calendario estaba en marcha, un retraso en la fecha marcada para el comienzo ha trastocado por completo los planes. Lejos de sortear los meses de mayor tránsito por ella, llegará a la primavera levantada y sumergida en los trabajos tanto en superficie -reforma del pavimento- como en el subsuelo para la renovación de las redes.

Una situación que se ha querido evitar porque se trata de un tramo por el que pasan miles de personas cada año, principalmente quienes atraviesan la ruta jacobea pero también visitantes que se acercan a conocer el barrio monumental. Ya hay -indicaban desde el albergue municipal situado en esta misma calle- peregrinos en la ruta jacobea. Pocos todavía y un goteo previo a los que empezarán a sumarse en unas semanas. Desde antes de Semana Santa, su número se dispara.

PLAZOS YA MUY AJUSTADOS

Desde el Ayuntamiento se indica que no se sabe cuándo comenzarán los trabajos y que se está pendiente para ello del Gobierno de Navarra. Se adjudicaron el 20 de diciembre pero falta una parte de la tramitación administrativa. El departamento de Cohesión Territorial trasladó el viernes, ante la consulta de este periódico, que no existe ningún problema de carácter técnico ni en cuanto a la subvención comprometida con cargo al PIL (Plan de Inversiones Locales) del periodo 2017-2019 para financiar una parte de la obra. Se está a la espera -se añadió- de que el expediente sea contabilizado para, a partir de ahí, dar traslado al Ayuntamiento de forma que puedan arrancar unos trabajos cuya nueva fecha de inicio no se ha fijado.

De su ejecución se encargará la empresa Erki Construcción Sostenible, a la que el Ayuntamiento de Estella se los adjudicó el pasado diciembre tras obtener la mejor valoración su propuesta -con un presupuesto de 319.000 euros- de entre las seis presentadas a la segunda convocatoria tras no despertar el interés de ninguna firma la primera licitación a finales de 2018. El calendario al que se apuntó entonces planteaba comenzar las obras justo después de Navidad, a comienzos del mes de enero y ejecutarlas en un plazo de seis meses. Unas previsiones que ya llegaban muy ajustadas porque situaban el final de las obras hacia junio, lo que suponía ya adentrarse en plena temporada alta.

A la obra de pavimentación se sumará la de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. Una parte del proyecto que corre a cargo de Mancomunidad de Montejurra, que firmó ya el pasado enero con la misma adjudicataria la contratación de los trabajos por importe de 87.282 €. A diferencia del Ayuntamiento, que sí tendrá subvención del Gobierno de Navarra para actuar en superficie, la entidad mancomunada lo asume con sus propios recursos. Lo hace así porque había alcanzado ya el tope de ayudas del PIL a las que podía optar al contar ya con su financiación para proyectos en otras localidades de la merindad.

El eje cultural y turístico de la ciudad





El Hospital de Peregrinos -albergue municipal gestionado por los Amigos del Camino de Santiago- establecimientos de hostelería, museos, la casa de cultura y la propia oficina de turismo se suceden a lo largo tanto de la calle La Rúa como de la plaza San Martín y de la calle San Nicolás en lo que constituye el corazón histórico y monumental de Estella. Cuando acaben las obras, el adoquinado que aún conserva La Rúa habrá desaparecido para dar paso a un enlosado más accesible e igual que el del resto del entorno.

