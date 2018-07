La peña El Moscón eleva la cultura del vino en San Adrián

27/07/2018 a las 06:00

El Moscón, una de las tres peñas festivas de San Adrián, celebró este jueves la trigésimo octava edición de la cata y degustación de vinos DO Navarra y DO Rioja. El Moscón, que este año cumple cuatro décadas de existencia, congregó a un millar de personas en la plaza Vera Magallón que pudieron saborear, en los diferentes expositores, hasta 500 litros de caldos -blancos, rosados y tintos- procedentes de 19 bodegas, 10 DO Rioja, 8 DO Navarra y uno de la DO Rueda. Para acompañar el vi

Selección DN+