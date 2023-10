Mortadelo y Filemón regularán el paso gracias a un tafallés

Francisco Javier Ibáñez, un maestro jubilado de cómics de Francisco Ibáñez desde su niñez. “Casi toda la paga que me daban cuando era pequeño me la gastaba en tebeos”, relata. Este tafallés de 61 años, casado y padre de dos hijas, se declara un auténtico fan de Francisco Ibáñez, autor de los conocidos cómics de Mortadelo y Filemón, con el que curiosamente comparte nombre y apellidos. Y ese cariño y admiración que siempre ha sentido hacia el dibujante y guionista de cómics fue el que le impulsó a lanzar una propuesta a través de la red social X -Twitter hasta hace poco- en la que sugería al Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de instalar unos semáforos con las siluetas de sus dos personajes más famosos. Una sugerencia que lanzó a los pocos días de fallecer Ibáñez el pasado 15 de julio. , un maestro jubilado de Tafalla , le han gustado losdesde su niñez. “Casi toda la paga que me daban cuando era pequeño me la gastaba en tebeos”, relata. Este, casado y padre de dos hijas, se declara un auténtico fan de Francisco Ibáñez, autor de los conocidos cómics de, con el que curiosamente comparte nombre y apellidos. Y ese cariño y admiración que siempre ha sentido hacia el dibujante y guionista de cómics fue el que le impulsó a lanzar unahasta hace poco- en la que sugería al Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de instalar unos semáforos con las siluetas de sus dos personajes más famosos. Una sugerencia que lanzó a los pocos días de fallecer Ibáñez el pasado 15 de julio.

“Unos días antes había estado con mi familia de vacaciones en Dinamarca, en la localidad de Aahrus, y allí me llamó la atención que había semáforos con siluetas de vikingos. Me pareció algo realmente curioso porque cuando vimos el primero ya íbamos mirando a ver si encontrábamos otro igual”, rememora. Al regresar del viaje falleció Francisco Ibáñez y fue entonces cuando al tafallés se le ocurrió la idea de lanzar la propuesta en la red social que acompañó con un fotomontaje de las siluetas de Mortadelo y Filemón. Lo subió a la red social con pocas esperanzas, confiesa, de que aquello tuviera repercusión. “Mis publicaciones suelen tener siete ‘likes’ de los que siempre uno es de mi hija”, cuenta entre risas.

Sin embargo, esta vez el mensaje de @maestroconganas tuvo una repercusión enorme y se viralizó rápidamente. En un día había sumado más de 50.000 visualizaciones que, a día de hoy, superan las 350.000. Fue tal la repercusión que Javier Ibáñez decidió presentar una instancia al Ayuntamiento de Barcelona para que tuviera en cuenta la petición. “La mandé un 14 de agosto, día del cohete de fiestas de Tafalla. Me escapé un momento a casa para enviarla”, recuerda.

Días después recibió una llamada del Ayuntamiento de Barcelona. Era la secretaria del alcalde, Jaume Collboni, que quería hablar con él. “Me felicitó por la idea y me dijo que le parecía una buena propuesta para hacer la ciudad más amable. Me dijo que se había dado el visto bueno para que los servicios técnicos comenzasen a trabajar en la iniciativa y que me llamarían para la inauguración”, relata satisfecho.

DIECISÉIS SEMÁFOROS

La experiencia municipal de Javier Ibáñez, que fue concejal en el Ayuntamiento de Tafalla por IT, le hizo mostrarse cauto porque aunque sabe que la voluntad política es importante el trabajo técnico lo es tanto o más. Pero esta misma semana, el martes, recibió otra llamada del ayuntamiento en la que le informaron de la licitación para la compra de dieciséis semáforos con las siluetas de Mortadelo y Filemón que se entregarán en un plazo máximo de seis meses. Algunas de las ubicaciones ya están definidas, como el entorno de la vivienda de Francisco Ibáñez o la biblioteca García Márquez, pero queda por concretar otras.

“Creo que sería un homenaje que, por su forma de ser, a Ibáñez le hubiera gustado”, subraya el tafallés. Añade además que antes de meterse en todo este ‘embolado’ se leyó la normativa de la DGT para asegurarse de la viabilidad de la propuesta. “En mi clase yo siempre le decía a mis alumnos y alumnas que las cosas hay que hacerlas, pero siempre hacerlas bien y por eso me documenté para ver que la propuesta cumplía con la normativa”, apunta. A todo esto, añade, Filemón será quien luzca en color rojo, “dando la orden con la mano alzada”, mientras que Mortadelo será el que dé el paso a los peatones. “Creo o quiero creer que estos semáforos despertarán una sonrisa y solo ya con eso, con alegrar un poco la vida de la gente, habrán cumplido su función”, concluyó.