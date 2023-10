UPN pierde la Mancomunidad Ribera Alta por 3 votos en blanco de sus ediles

Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta, pero lo ha hecho contra todo pronóstico, ya que El PSN ha revalidado la presidencia de la, pero lo ha hecho contra todo pronóstico, ya que UPN tenía mayoría suficiente para hacerse con el puesto.

Pero, a pesar de todo, la concejal de Milagro Belén Cerdán (PSN), que ya ocupó el cargo la anterior legislatura, salió elegida en segunda votación con la mayoría simple de 15 votos frente a los 14 que obtuvo el edil de Cadreita José María ‘Chema’ Palacios, de UPN, que pasa a ser vicepresidente. La clave está en tres votos en blanco que todo hace indicar que emitieron los representantes de alguno de los municipios en los que los regionalistas tienen la alcaldía. Todo, teniendo en cuenta que la votación fue secreta.

Carmen Segura, decidió formar una candidatura independiente, Siempre Villafranca, aunque ella sigue afiliada a la formación regionalista. Y este martes la propia Segura fue clara. “Yo soy de UPN, mis dos compañeras son independientes, pero puedo asegurar que las tres hemos votado al candidato de UPN. Sin ninguna duda”, aseveró. En un primer momento, hubo quien pensó que podían haber sido los tres concejales de Villafranca , ya que en esta localidad no se presentó lista de UPN porque la anterior alcaldesa por esta formación,, decidió formar una candidatura independiente, Siempre Villafranca, aunque ella sigue afiliada a la formación regionalista. Y este martes la propia Segura fue clara. “Yo soy de UPN, mis dos compañeras son independientes, pero puedo asegurar que las tres hemos votado al candidato de UPN. Sin ninguna duda”, aseveró.

UPN contaba, incluyendo a los tres representantes de Villafranca, con 18 de los 33 votos, una mayoría clara, aunque faltó uno de los 6 representantes de A partir de ahí, se abre un abanico de posibilidades.contaba, incluyendo a los tres representantes de Villafranca, con 18 de los 33 votos, una mayoría clara, aunque faltó uno de los 6 representantes de San Adrián (una de ellas del PP, que también votó al candidato regionalista). A estos se suman los 4 de Azagra, tres de ellos independientes y uno, Francisco José Sánchez Díaz, afiliado, 2 de Cadreita y 3 de Funes . Por tanto, UPN disponía de 17 votos.

Frente a ellos estaban los 9 votos del PSN (3 de Falces, una de ellas independiente que también votó a Cerdán, 3 de Marcilla, 3 de Milagro) y los 6 de la Unión Peraltesa de Izquierdas (UPEI), que habían llegado a un acuerdo y que sumaban 15 votos, insuficientes ante los 17 de UPN.

Y, tras consultar fuentes de la formación regionalista, parece claro que los tres votos en blanco fueron de 3 de los 4 representantes de UPN en Azagra, los 3 independientes y, por tanto, sin afiliar al partido. De hecho, el único de los cuatro que está afiliado, Francisco José Sánchez Díaz, fue este martes claro. “Como afiliado a UPN que soy, he votado al candidato que desde el partido se me había indicado”, aseveró sin querer hacer más declaraciones al respecto.

Rubén Medrano (UPN), había pedido la presidencia para su localidad, aunque, finalmente, el partido, recopilando la opinión de sus representantes en estas localidades, decidió que fuera para Las mismas fuentes indicaron que el alcalde de Azagra,, había pedido la presidencia para su localidad, aunque, finalmente, el partido, recopilando la opinión de sus representantes en estas localidades, decidió que fuera para Cadreita . Hay que tener en cuenta que Medrano está en la ejecutiva de UPN.

Por su parte, la alcaldesa regionalista de San Adrián, Marta Ezquerro, ratificó que los cinco representantes que acudieron a la asamblea votaron al candidato de su partido.

La primera sorprendida por el resultado fue la elegida presidenta, Belén Cerdán, que reconoció que la daba por perdida al contar sólo con los 15 votos del PSN y UPEI. “No me lo esperaba, ha sido contra todo pronóstico”, reconoció, al tiempo que deslizó una clave. “Inicialmente se postularon dos personas de UPN para la presidencia, el concejal de Cadreita y otro de Azagra. En la primera votación, al ver los tres en blanco, pensamos que era alguna forma de protesta, pero que en la segunda, para no perder la presidencia, saldrían todos los votos de UPN, aunque no fue así”.

Yolanda Ibáñez, secretaria de UPN: “Alguien no ha respetado lo que se quedó y tiene la presidencia el PSN”

¿Qué ha ocurrido?

Había un acuerdo de quién tenía que presidir la mancomunidad y alguien no lo ha acatado, no hay más.

Todo apunta a tres concejales de UPN en Azagra que son independientes.

Yo confirmado no tengo nada. Sólo que se decidió que la presidencia fuera para Chema, de Cadreita, y que alguien no lo ha cumplido. Pero yo no estoy dentro de las papeletas para saber.

¿Se postuló Azagra para la presidencia?

Sí, sí.

¿Ha podido sentar mal que se eligiera al representante de Cadreita?

Puede ser, pero son temas internos y no quiero decir nada que no tenga probado. Sólo sé que alguien no ha respetado lo que se quedó y ahora tiene la presidencia el PSN.

¿Cree que han sido los tres ediles independientes de UPN de Azagra?

No considero nada.

El otro concejal de Azagra, que sí está afiliado, dice que votó al candidato de UPN; Siempre Villafranca y San Adrián también...

Pues eso será, pero yo no lo sé. Y en mi boca no voy a poner nada que no sepa seguro. Insisto en que lo único que puedo decir es que tenía que haber salido Chema y no ha salido porque alguien no ha cumplido con lo que tenía que haber cumplido.

¿Han hablado con el alcalde de Azagra?

No porque está de viaje de novios.

Pero él insistió en que quería la presidencia para su municipio.

Sí, pero bueno, se quedó que la presidencia era para Chema y ya está.

¿Se puede tomar alguna medida si se confirma que han sido los tres concejales de Azagra los que han votado en blanco aunque no estén afiliados?

No lo sé, todavía no lo he mirado. Fueron en la lista de UPN y se entiende que cuando concurres en una lista de UPN tienes que acatar ese voto, pero no lo he mirado todavía. Cada cosa a su tiempo, esto fue anoche, pero se aclarará el tema.