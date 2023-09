Agradecimiento al pueblo de Obanos tras sufrir un problema de salud

El día 29 de agosto, San Juan, día grande de las fiestas de Obanos a eso de las 22:30 h de la noche y esperando al torico de fuego, sufrí un episodio vagal con desmayo incluido. Desde estas humildes líneas quiero agradecer a todas las personas que disfrutando de las fiestas voluntariamente me atendieron antes de la llegada de los servicios de urgencias: médicos y enfermeras que se acercaron para ayudar, ayuntamiento, familiares, amigos y conocidos que fueron testigos del momento. No puedo nombrarlos a todos porque fueron muchos y no querría olvidarme de ninguno.

Mi agradecimiento también a los servicios sanitarios de urgencias y a los profesionales que me acompañaron en la ambulancia. Del mismo modo, pido disculpas por la decepción de todos esos niños que esperaban el torico de fuego y tuvo que ser suspendido para facilitar el acceso a la ambulancia.

Sigo emocionándome por las muestras de interés y cariño que recibí por todos ellos en los días posteriores a lo sucedido. Muchísimas gracias desde el corazón de un mañeruco por toda la humanidad que demostraron.