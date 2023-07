"Es catastrófico, te pones malo y no hay médico disponible"

Preocupados, inquietos, intranquilos, alarmados... De cualquiera de estas maneras puede describirse a los vecinos de la Zona Básica de Salud de Peralta en estos momentos. Un espacio sanitario que comparten los 13.000 habitantes de Peralta, Falces, Funes y Marcilla y que, por diferentes razones, está acusando con virulencia la escasez de personal médico. Sobre 9 plazas totales asignadas, están cubiertas 5,5. Y a la problemática reseñada por el Gobierno de Navarra para cubrir las vacantes se suman estos días de verano las lógicas ausencias por vacaciones. Todo ello a punto estuvo de llevar a que en la zona solo se atendieran urgencias, pues esta semana solo trabajan 3 médicos y otro a media jornada, pero el departamento de Salud decidió que se pasaría consulta en todos los pueblos. Un hecho que ha llevado a que en Funes, por ejemplo, solo pueda darse atención directa de medicina media mañana, desde el mediodía. Según reconocen en el consultorio, “se atiende, sí, pero no como debería ser, y siempre cruzando los dedos para que no surja una urgencia y haya que dejarlo vacío”.

“Al final vamos a tener que coger todos un seguro de salud particular. La sanidad pública parece que no tira para adelante”, opinaba este jueves a la salida del consultorio de Funes Charo Pardo Viguria, de 61 años. Como en otras ocasiones, y pese a haberlo solicitado, no logró ser atendida por un médico. “Tengo artrosis y vengo por secuelas de dos caídas, pero no me ven. Es una vergüenza y una pena”, dijo, si bien entendía que se debía a carencia de personal. “Las cosas son como son, aunque estoy encantada con la enfermera que me toca”.

Alrededor de 32 citas completan la agenda de un médico a jornada completa. Así que la de media jornada, como en Funes (2.500 vecinos) esta semana, se llena rápido tras una ingente labor de triaje en enfermería. “He venido por un problema de dermatología y parece que hoy no me atenderá el médico”, se resignaba Conchi Martínez, de 69 años. “Esto es un drama y va a peor. Con la salud no puedes jugar”.

De las dos plazas de médico de Funes, una no tiene personal asignado desde marzo. “El que nos queda es un médico estupendo que se vuelca con la gente y mete horas de más, pero el sistema no apoya”, señalaba por su parte Mª del Rosario Montero Martínez, de 63 años. “Debemos tener en el pueblo los médicos que nos corresponden, no todos podemos desplazarnos a Tafalla o a otros pueblos”, añadía.

COLAS EN LA CALLE

El centro de salud de Peralta es el de referencia de toda esta zona. Allí, con 3 plazas de médico, solo uno pasa consulta esta semana. “Esto es catastrófico, te pones malo y no hay médico disponible”, censuraban desde la sala de espera del centro peraltés Margarita Osés, de 66 años, y su marido Javier Gorraiz, de 68, este último afectado por coronavirus. “He pasado una noche muy mala pero de entrada nos dicen que solo nos verá la enfermera”, explicaba. Referían que “la gente esta muy preocupada y asustada” por la situación, y decían no entender “cómo se permite que se cubran plazas vacantes de médico y luego no estén atendiendo al público”.

Ana Mª Busto, de 73 años, sí había conseguido acceder al médico junto a su hija. “Esto era antes una gozada y ahora es una pena. Con la de habitantes que somos, y sin médicos”, comparaba. Y refería asimismo que la falta de personal obliga a que haya mucha rotación de médicos, lo que impide un buen seguimiento de enfermedades crónicas. “Antes tenías tu médico de cabecera fijo, ahora, el que te toque”, indicaba, recordando que también hubo problemas para la cobertura de la plaza de pediatra.

“Antes no pasaba esto, alguna medida habrá que tomar”, apostillaba asimismo Maribel Alfaro, peraltesa de 75 años. Junto a la complejidad para acceder a un médico, unida a la “dificultad de que te cojan el teléfono”, remarcaba que “muchas veces hay gente haciendo cola desde las 7 de la mañana para lograr una cita en el día, una vergüenza”.

El Ayuntamiento de Funes costea un taxi para derivar pacientes a Marcilla

Ayuntamiento ha contratado esta semana un servicio de taxi especial. Apostado junto al consultorio, transporta durante las primeras horas de la mañana a pacientes que lo necesiten al consultorio de Marcilla para ser valorados de urgencia por un médico, cuando no lo hay en el pueblo. "Un día trasladé a un paciente a petición de la enfermera, y en otro caso de necesidad decidieron irse por su cuenta", explicaba este jueves la taxista Belén Novello. También trabajó en su día en un servicio costeado por los 4 consistorios de la zona para desplazar de Pamplona a Peralta, a diario, a un pediatra. Ante la especial situación que se vive en Funes , el.

Galdona

Los alcaldes piden que se cubran las plazas definitivamente

Los alcaldes de Peralta, Funes, Falces y Marcilla están muy preocupados por la situación de la atención sanitaria en la zona básica tanto a nivel general como en las últimas semanas en particular. La falta de profesionales médicos, que se agudiza en el periodo estival, ha reducido aún más la atención esta semana en los pueblos, una situación que desde el departamento de Salud ya se les ha trasladado que va a volver a pasar entre los días 14 y 18 de agosto. En una reunión mantenida el miércoles por la tarde con responsables de Salud, éstos garantizaron a los alcaldes la atención de medicina y enfermería durante el verano aunque no va a poder reforzarse.

Juan Carlos Castillo, alcalde de , alcalde de Peralta (Upei), explicó que en la reunión se les trasladó que para octubre se cubrirán las plazas pendientes. “Queremos que se cubran y que lleguen a pasar consulta porque las últimas veces no ha sido así. Entendemos la problemática que hay por la falta de médicos y entendemos los derechos de los médicos pero también hay que garantizar los derechos del paciente”, dijo.

De los cuatro pueblos la situación más complicada estos días se vive en Funes, con una médico a media jornada. “Si ya teníamos una atención deficitaria ahora se ha agravado. Esto no puede seguir así, las plazas de difícil cobertura como la nuestra deben cubrirse porque los vecinos y vecinas tienen derecho a una atención. Entendemos la dificultad pero algo hay que hacer”, afirmó Ignacio Domínguez, alcalde por UPN.

Esther Villanueva (PSN), también mostró su preocupación y aseguró que pese a trascender de la competencia municipal el ayuntamiento “trabajará” para que se siga manteniendo la atención. En Marcilla la situación no es tan complicada ya que cuentan con sus dos médicos pero su alcaldesa,(PSN), también mostró su preocupación y aseguró que pese a trascender de la competencia municipal el ayuntamiento “trabajará” para que se siga manteniendo la atención.

Gloria Olcoz, alcaldesa de En la misma línea se expresó, alcaldesa de Falces (PSN), que se mostró consciente de la dificultad añadida que supone el verano. “Tenemos que salvar este bache y ojalá de cara al otoño se cubran todas las plazas”, dijo.

En una nota de prensa, el Ejecutivo foral indicó que se va a establecer con los cuatro municipios una “interlocución permanente y directa” entre las alcaldías y la gerencia de Atención Primaria.