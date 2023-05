Tafalla atisba un horizonte similar al de los últimos cuatro años

días de negociaciones por delante pero todo parece indicar que en misma fórmula que hace cuatro años para conceder la vara de mando a Xabier Alcuaz, el candidato de Iniciativa por Tafalla (IT), Contigo Tafalla y Geroa Bai, con un representante cada uno. Los cuatro -IU entonces forma parte ahora de Contigo Tafalla- han estado gobernando esta última legislatura y podrían reeditar la misma fórmula. Quedanpor delante pero todo parece indicar que en Tafalla podría reeditarse lapara conceder la vara de mando a, el candidato de EH Bildu . La coalición abertzale fue la más votada en las elecciones municipales del pasado domingo. Obtuvo 1.649 votos -casi doscientos más que en 2019- que se traducen en seis concejales, uno más que hace cuatro años. En un salón de plenos con diecisiete asientos todavía necesitaría tres más para lograr la mayoría absoluta. Tres apoyos que podrían brindarle los grupos municipales de(IT),, con un representante cada uno. Los cuatro -IU entonces forma parte ahora de Contigo Tafalla- han estado gobernando esta última legislatura y podrían reeditar la misma fórmula.

Este lunes 29 de mayo Xabier Alcuaz valoraba de forma muy positiva los resultados obtenidos y tendía la mano al resto de fuerzas para que, dijo, “Tafalla siga teniendo un gobierno de izquierdas y progresista”. Anunció su intención de mantener conversaciones los próximos días con los diferentes grupos. “Teníamos el objetivo de sumar más apoyos y eso lo hemos conseguido. Nuestro segundo objetivo pasa por liderar de nuevo un ayuntamiento de izquierdas en Tafalla que es lo que la gente quiere porque así lo reflejan los resultados”, dijo. Aunque reconoció haber hablado por teléfono con algunos candidatos el mismo domingo por la noche una vez conocidos los resultados aseguró que todavía no se había concretado nada sobre posibles apoyos de cara a la sesión de investidura prevista para el próximo 17 de junio.

Menos optimismo transmitía Amaya Orduña. La candidata de UPN reconocía que los resultados no eran los deseados tras perder un concejal -se dejaron unos doscientos votos respecto a hace cuatro años- y quedarse la formación regionalista con cuatro ediles. “La presencia del PP nos ha perjudicado porque los 115 votos que ha tenido es como si hubieran ido a la basura porque no han conseguido representación. Fue una candidatura que aquí en Tafalla se presentó para hacer daño a UPN”, lamentó. No obstante, Orduña no tira la toalla todavía y aseguró su disposición al diálogo con otros partidos, apuntando sobre todo al PSN. “Lo mejor para Tafalla es que Bildu no tenga la alcaldía y para ello es necesario hablar con el PSN, no hay otra posible ecuación”, remarcó.

Por su parte, la candidata socialista, Esther Iso, se refirió al descenso de participación registrado en Tafalla, unas seiscientas personas menos. “Es mucho para una localidad como Tafalla”, dijo. Pese a ello, la agrupación ganó en representación respecto a hace cuatro años. Aplaudió el concejal más obtenido en los comicios y que sitúa al PSN con cuatro representantes. Sobre posibles pactos, no quiso adelantar acontecimientos. “Nosotros nunca nos hemos negado a hablar con nadie y a ello estamos ahora abiertos otra vez. A día de hoy lo único que tenemos claro es que queremos trabajar para conseguir lo mejor por y para Tafalla”, dijo.

Pese a haber perdido un concejal, desde Iniciativa por Tafalla, Goizeder Juango se mostró satisfecha por el resultado. “Para un partido pequeño como el nuestro es todo un reto conseguir tener presencia y ya vamos por la quinta legislatura consecutiva”, dijo. No garantizó Juango su apoyo a EH Bildu, emplazando a todas las fuerzas a mantener conversaciones. “Sí que es cierto que los últimos cuatro años hemos funcionado muy bien pero, como te digo, habrá que hablar en los próximos días”, refirió. Tampoco quiso adelantar su posible apoyo o no a EH Bildu Amaia Jaurrieta, de Geroa Bai, formación que volverá a estar presente con una representante. “La conclusión que saco de las elecciones es que todos somos necesarios en el ayuntamiento”, comentó a la espera, dijo, de mantener conversaciones en los próximos días.

Un concejal tendrá esta legislatura también Contigo Tafalla. Será Karlos Montoya que ayer únicamente, a la espera de mantener conversaciones en los próximos días, apuntó el objetivo de su formación por que Tafalla “tenga un ayuntamiento de izquierdas”. Con este contexto mira la ciudad del Cidacos ya al sábado 17 de junio en el que, salvo sorpresa, todo apunta a que vuelva a dibujarse un ayuntamiento de similares características al de la legislatura que ahora acaba de terminar.