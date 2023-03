Absuelven a un coto de caza de indemnizar por el atropello a un jabalí

desestimado la reclamación de un conductor a la Asociación de Cazadores de Santacara por los daños sufridos en su vehículo al chocar contra un jabalí en 2020. Para la magistrada, no hay pruebas de que el animal saliera del coto de esta localidad y, además, el conductor no actuó con la prudencia que exigían las señales de peligro por animales existentes en la carretera. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tafalla hala reclamación de una la Asociación depor los daños sufridos en su vehículo al cen 2020. Para la magistrada, no hay pruebas de que el animal saliera del coto de esta localidad y, además, el conductor no actuó con la prudencia que exigían las señales de peligro por animales existentes en la carretera.

El accidente ocurrió a las 6.40 horas del 27 de agosto de 2020, cuando el demandante circulaba por la NA-5330 (Pitillas-Santacara-Mélida). A la altura del kilómetro 7,4, un jabalí irrumpió en la calzada y el vehículo chocó contra él. El animal resultó muerto y el vehículo sufrió daños por 2.028 euros. Alegaba el chófer que el accidente ocurrió dentro de los límites del coto, que el animal salió del lado izquierdo (del interior del coto, afirmaba) y que ocurrió en día, mes y horario autorizado para la caza del jabalí.

La asociación de cazadores de Santacara se oponía a la reclamación. Afirmaba que el accidente se produjo a última hora de la madrugada, "siendo todavía de noche y cuando estaba prohibida la caza". Añadía que el día anterior era inhábil para la caza y que ese día la batida no empezó hasta las 18 horas, ya que esos días hacía mucho calor. Sobre la hora del accidente, afirmaba que suele ser el momento en el que los jabalíes, tras estar comiendo en los campos de cultivo, vuelven a sus encames en la Reserva Natural de la Laguna de Pitillas , un espacio protegido del Gobierno de Navarra en el que no se puede cazar. Por todo esto, se negaba cualquier responsabilidad directa con el suceso.

La magistrada sostiene que "no ha quedado acreditado de manera suficiente" que los daños sufridos en el coche fueran causados de manera directa por la actuación de una batida de caza en el coto de Santacara. "El jabalí pudo haber salido de este coto, de la Laguna de Pitillas o de cualquier otro coto cercano", afirma la sentencia. Y aunque es posible que procediera del coto demandado, "no ha quedado claro a qué hora se efectuó ese día la caza". Además, resalta que en esa zona existen señales de advertencia de peligro por animales. Por tanto, la sentencia concluye que el conductor "no cumplió del todo" con las normas de atención rigurosa a la circulación, "pues siendo advertido por señales de peligro, no pudo frenar a tiempo su vehículo y evitar la colisión con el animal".