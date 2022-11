Tafalla pedirá saber por qué no se le ha incluido en el plan Infona

Elno está conforme con la decisión de no identificar como localidad de alto riesgo de incendio a la ciudad del Cidacos y, por tanto, no haber sido incluida dentro del plan Infona. Este documento identifica a 85 poblaciones situadas en zonas de alto riesgo de incendio y, por ello, deberán contar con planes municipales de riesgo forestal. Recomienda además la implantación de estos planes a otros 85 municipios ubicados en lugares de alta vulnerabilidad para anticiparse a riesgos futuros. En ninguno de los dos grupos se encuentra Tafalla y desde el consistorio, su alcalde, Jesús Arrizubieta, ha trasladado el descontento del ayuntamiento a José Javier Boulandier, director del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Navarra, al cual también ha pedido conocer los motivos de no incluir a Tafalla.