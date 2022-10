Garcés de los Fayos Ikastola acoge este domingo una nueva edición del Nafarroa Oinez

Garcés de los Fayos Ikastola acoge este domingo la fiesta de las ikastolas navarras, 'Nafarroa Oinez'. Se trata del cuarto Oinez que se celebra en esta localidad. El primero tuvo lugar en 1986 y le siguieron los celebrados en 1997 y 2011.

Conforman la Ikastola Garcés de los Fayos (que este año ha celebrado su 50+2 aniversario) 223 familias, 35 trabajadores y 318 alumnos de localidades como Amatriain, Amunarrizketa, Artajona, Artariain, Barasoain, Beire, Garinoain, Iratxeta, Larraga, Miranda, Olite, Pueyo, San Martín de Unx y Tafalla. Son ya 644 los ex alumnos que han acabado sus estudios en esta ikastola.

En esta ocasión se ha diseñado un circuito urbano que transita por lugares como el Parque del Conde, el Ereta o la Ciudad Deportiva. En total consta de casi 2 km y cuatro áreas, bautizadas con los nombres 'Sustrai', 'Zuhaitz', 'Hazi' y 'Kimu', siguiendo la línea del lema elegido para este año 'Erdian Erein', "que invita a continuar sembrando euskera en la Zona Media". Además, el recorrido (salvo el área 4) está adaptado a personas con movilidad reducida.

En la celebración del Oinez se ha buscado que los jóvenes tengan alternativas a los conciertos en el área 4 (juegos cooperativos, taller de graffiti, cucaña...) y se han programado distintas actividades pensando en los más pequeños sobre todo en las áreas 1 y 2.

No obstante, la organización se ha adaptado a todas las edades programando a grupos como Patxi eta Konpania, The Trikiteens, Go!azen, Xutik, La Mala Pékora, DJ Bull, Txutxin Ibáñez & Garibaldi Band, Ache pa ti, Julivert, Skabidean, Rotten XIII, Trikidantz y un largo etc.

'Erronka' continúa siendo otra de las propuestas al margen de lo musical. Se trata de un reto en el que equipos de todas las ikastolas de Navarra compiten en pruebas deportivas y de habilidad y que se desarrollará por todas las áreas en horario de mañana.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Con el fin de reducir la generación de residuos plásticos y dentro del compromiso que Nafarroa Oinez 2022 tiene con el cuidado del medio ambiente, desde la organización se apuesta por el consumo de agua de la red pública. Para ello se instalarán puntos de agua potable a lo largo del recorrido y se señalizarán los ya existentes. El símbolo elegido para ello es una gota de agua con la palabra 'URA'.

En la misma línea, se ha solicitado a los asistentes que lleven de casa vasos reutilizables. No obstante, si se opta por adquirirlos el mismo día de la fiesta, lo recaudado se destinará al proyecto Oinez Basoa, que este año consistirá en la construcción de un observatorio de aves en la Laguna Cascarruejos, ha informado la organización, que ha recordado que si antes de marcharse de Tafalla se retorna el vaso, "se estará contribuyendo doblemente porque se ayudará a reducir la producción de nuevos vasos".

Otro de los proyectos a destacar es 'Haurren Hiria', consistente en la construcción a partir de materiales reciclados de parques infantiles de juego libre.

PLAN DE TRÁFICO Y NUEVA APP

La organización ha emplazado a los asistentes a utilizar la entrada Tafalla Sur, si se circula por la AP-15 (pensando también en personas procedentes del País Vasco). Habrá aparcamientos situados en cada entrada a la ciudad para recibir, por ejemplo, a los vehículos procedentes de Estella, Artajona, Miranda de Arga (NA-132, NA-6030, NA-6140) o Sangüesa-San Martín de Unx (NA-132, NA-6030, NA-6140 ).

También se ha pensado en las autocaravanas, que tendrán su propio espacio de estacionamiento, así como en las personas con movilidad reducida. Además, Renfe ha puesto en marcha un horario especial de trenes. Habrá salidas de Pamplona dirección Tafalla a las 10.05, 11.00 y 11.55. Y horario de vuelta a las 17.07, 18.35 y 20.50.

Como novedad, se ha creado una app, que se puede descargar para Android e IOS, en la que además de información práctica del Oinez se enviarán notificaciones a tiempo real sobre aspectos relacionados con la fiesta (si hay problemas de circulación, noticias de última hora, etc.).