Funes abre paréntesis al tiempo ordinario

En la primera planta del Ayuntamiento de Funes Miguel Ángel Los Arcos Díaz, concejal de Agricultura, estaba preparando su discurso. "Quiero hacer una dedicatoria a los jóvenes, porque son los que están detrás de las fiestas. En estos años de pandemia la juventud de Funes ha tenido un comportamiento ejemplar", comentó Los Arcos. Este año, él fue el encargado de lanzar el chupinazo. Cada año se escoge a un concejal que tiene las ganas y entusiasmo de lanzar el cohete. Esta última vez, de los 5 concejales antiguos que llevan 2 legislaturas, solo faltaba él.

Alberto Galdona

El concejal entendía el privilegio que suponía esa tarea, en especial por ser el año en que regresaban las fiestas: “Es una circunstancia que solo ocurre una vez en la vida. Esta vez me ha tocado a mí y lo disfrutaré lo más que pueda”. En la primera planta también se encontraba el alcalde. Ignacio Felipe Domínguez Martínez iba de un lado a otro recibiendo a todos los que entraban al edificio. Este año Funes ha derrochado para las celebraciones: “Se ha querido hacer un plus, precisamente por los años que no hemos podido celebrar. Más para los niños, más para los jóvenes y más para los mayores. Podremos salir hasta un poco más cansados, pero no importa”, mencionó Domínguez. Para el alcalde, estas fiestas significan un regreso a la normalidad, un paréntesis dentro del año donde lo ordinario desaparece, es otro tiempo, espacio y lugar. Los vecinos recuperan amistades que no veían desde hace mucho tiempo. “La vida tiene que seguir y la fiesta tiene que seguir”, declaró con una sonrisa.

En la segunda planta se preparaban dos mesas para el almuerzo: tortillas de patatas, barras de pan, charcutería y vino. Antes de empezar con los cohetes, se quiso homenajear, primero, a los ganadores de los carteles de las fiestas. El premio infantil fue para Paula Gómara que recibió una equipación del Club Atlético Osasuna. El premio local de 100 euros lo recibió María Martínez. Por último, el primer premio, fue entregado a Ángel Ligero que obtuvo 300 euros por su cartel.

Seguidamente se homenajeó a algunos vecinos que este año se jubilan: Isabel Munilla, enfermera del Centro de Salud; Juan Antonio Cirauqui, del Club Deportivo. Por último, María Pilar Artajo y Juan Manuel Garcés, secretaria e interventor del ayuntamiento respectivamente. Tras otorgarles una placa y un pañuelo rojo a cada uno, empezó a sonar ‘El Camino de la Vida’ del Trío América a dos guitarras y una voz.

A las 12.00 sonaron las campanadas de la iglesia de Santiago Apóstol. Miguel Ángel Los Arcos se dirigió al pueblo: “Funeses y funesas”. Instó a disfrutar de las fiestas y soltó el primer cohete. Entonces la charanga Peñalén empezó a tocar a la derecha de la Casa Consistorial y los jóvenes, congregados a la entrada del edificio, enlazaron sus brazos y empezaron a dar vueltas en la plaza. Por 15 minutos, el remolino de personas con las camisetas manchadas de vino y spray de colores dio vueltas hasta que la charanga se empezó a mover hacia la calle Constitución. Todos los jóvenes los siguieron y así seguir celebrando por el día.