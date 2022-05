Cuatro jóvenes heridos en un incidente en el Centro de Menores de Marcilla

Cuatro jóvenes han resultado heridos leves en un incidente que ha tenido lugar en el Centro de Menores de Marcilla, han informado desde el Departamento de Derechos Sociales.

Uno de los menores, cuando estaba "descompensado", han indicado, rompió un cristal y sufrió un corte, del que fue atendido en el Hospital Universitario de Navarra y posteriormente volvió al centro. Otros dos menores sufrieron asimismo heridas leves por las que fueron atendidos.

La Policía Foral acudió al lugar, aunque a su llegada la situación ya estaba "muy calmada", han afirmado desde el Departamento.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha señalado en conferencia de prensa al ser preguntado sobre este asunto que "se produjo un incidente concreto y se intervino con proporcionalidad, hay que ver en qué circunstancias se ha producido para que no se repita".

"Estamos hablando de un colectivo muy particular", ha dicho el consejero, quien ha subrayado que "no podemos olvidarnos de que estamos hablando de menores vulnerables. A la hora de hacer determinadas valoraciones, hay que tener en cuenta la labor de los profesionales y no olvidar que son menores vulnerables".