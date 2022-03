El paseo fluvial conecta ya los cuatro pueblos del Valle del Aragón

El proyecto en el que comenzaron a trabajar de forma conjunta hace cinco años los ayuntamientos de Carcastillo, Mélida, Santacara y Murillo el Fruto de conectar los cuatro municipios mediante un sendero natural es ya una realidad. Con algo de retraso sobre la fecha prevista -la idea de los cuatro pueblos era que hubiera estado lista para la primavera de 2020- debido a la pandemia, esta mañana se inaugura el camino fluvial del Valle del Aragón, con una jornada en la que se invita a la ciudadanía a recorrerlo tanto a pie como en bicicleta.

Con este nuevo recurso natural, los ayuntamientos impulsores de la iniciativa buscan dotar a la zona de un mayor impulso turístico dando a conocer sus encantos naturales aprovechando para ello el “peso” de dos recursos ya de por si importantes en la zona como son el monasterio de la Oliva, en Carcastillo, o el yacimiento romano de Cara, en Santacara. El recorrido que se ha adecentando para el tránsito de las personas es circular y tiene una distancia que ronda los 25 kilómetros. Une los cuatro pueblos siguiendo la ruta marcada por el río Aragón, discurriendo lo más cerca posible del río, tal y como indica Javier Igal, alcalde de Carcastillo. “El trazado en algunas zonas no va pegado al río, está lo más cerca que se permite tal y como nos indicaron las autoridades”, dijo. Es por eso que los 25 kilómetros ‘oficiales’ pueden ser algunos más ya que la ruta principal se divide en algunos tramos en otras más pequeñas por las que el paseante podrá dirigirse, por ejemplo, para contemplar el río más de cerca.

Además de por el entorno fluvial, este paseo discurre por parajes rurales y agrícolas de cultivos tradicionales de esta parte de la Zona Media como son el cereal o el arroz. “Se podrán ver huertos domésticos, tradicionales que constituyen también un elemento importante del entorno”, remarcó Igal. Más de la mitad del trazado son caminos que ya existían que después ha habido que adaptar y unir hasta concretar el recorrido circular.

De momento, el recorrido no cuenta con zonas para el descanso provistas de mobiliario pero es algo que los ayuntamientos impulsores no descartan de cara a un futuro en función de la aceptación y afluencia que el camino fluvial vaya teniendo. El recorrido, añadieron, se puede completar en las dos direcciones y no tiene mayor dificultad más allá de la distancia. “Es muy accesible y fácil ya que no tiene desnivel aunque sí que es cierto que la distancia es larga. Para bicicletas también es sencillo”, añadió Igal. Desde los cuatro municipios por los que discurre este camino fluvial hacen un llamamiento a visitantes, pero también a los propios vecinos, para conocer los rincones y atractivos de estos pueblos.

Para la consecución de este proyecto, redactado por Francisco Javier Vaquero Nieves, los cuatro ayuntamientos suscribieron un convenio en noviembre de 2018. El coste de los trabajos, que fueron ejecutados por Construcciones Beratxa ascendió a 77.916,43 euros y el proyecto contó con una subvención, gestionada por el Grupo de Acción Local del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, de 52.627,09 euros, de los cuales 34.207,61 corresponden a fondos Feader y 18.419,48 euros los aportó el Gobierno de Navarra. A partir de ahora, serán los cuatro ayuntamientos por los que discurre los encargados del mantenimiento del camino fluvial y de una posible ampliación si decide llevarse a cabo en el futuro.

La apuesta común por potenciar el turismo supone un paso más en el trabajo conjunto que los municipios del valle del Aragón vienen tiempo llevando a cabo a la hora de demandar, por ejemplo, varias mejoras en las comunicaciones o cuestiones relacionadas con la sanidad, entre otras cosas. “La unión hace la fuerza”, han reiterado en más de una ocasión.