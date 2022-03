Consulta popular en Puente la Reina para ver si se amplían un día las fiestas

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares recabará la opinión de su ciudadanía para decidir si en este año aumenta los días de fiesta en uno. Con la pregunta 'Tras la suspensión durante dos años de las fiestas por motivo de la pandemia ¿quieres que este año 2022 se aumenten los días de fiesta en uno más, hasta el día 30 de julio?, Sí/No' elrecabará la opinión de su ciudadanía para

De esta forma las fiestas pasarían de seis a siete días, según informa en un comunicado el Consistorio que está valorando que podría aumentarse en un día el periodo festivo de forma excepcional este año, siempre que la situación sanitaria lo permita.

Este año manteniendo los 6 días que hasta ahora eran habituales, no habría un sábado de fiestas de ahí que se haya planteado esa posibilidad sobre la que, no obstante, no existe una opinión unánime entre la corporación municipal.

Al respecto indica que existen opiniones contrarias al alargamiento, "principalmente por la complicada situación económica que estamos pasando y que podía suponer un grave menoscabo a aquellas familias con problemas económicos y al propio Ayuntamiento".

En ese contexto en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 10 de marzo se acordó, entre los tres grupos políticos municipales, celebrar esta consulta para recabar la opinión de la ciudadanía, estableciendo a su vez que para que esta votación sea vinculante debía participar, al menos, el 20 % del censo.

La votación se desarrollará en dos formatos. Entre el 28 de marzo y el 7 de abril podrá votarse de forma telemática a través de la página web municipal y el 9 de abril de 11:00 a 14:00 horas se habilitará una mesa en los porches de la plaza Julián Mena, frente al Ayuntamiento, para poder votar de manera presencial. Los resultados se darán a conocer la semana del 11 de abril.

Como, según apuntan, la preparación de las fiestas no puede esperar hasta ese momento, la concejalía de Cultura se encuentra ya trabajando junto a diferentes colectivos en la elaboración del programa festivo, manteniendo en el aire la posible programación del día 30 de julio.

El documento presupuestario que se llevará a aprobación en el pleno del 24 de marzo se han previsto 85.000 euros para las fiestas, frente a los 70.000 euros que eran habituales, contemplando la posibilidad de que estas duren un día más. En caso de que la decisión final de la ciudadanía sea mantener los 6 días festivos, este dinero extra se repartirá en otras partidas de gasto.