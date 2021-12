Malestar en Marcilla por problemas que achacan al centro de menores

malestar y la inquietud de la ciudadanía de la localidad y del propio consistorio por los problemas que se están dando en las calles de la localidad. Los achacan a menores residentes en el centro COA (Centro de Observación y Acogimiento) y, en los últimos días, denuncian, se han producido situaciones de acoso e insinuaciones a chicas del pueblo, robo de móviles y carteras, acoso a gente mayor a la salida de las entidades bancarias y peleas, entre otras cosas. El Ayuntamiento de Marcilla ha trasladado al departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra ely lade la ciudadanía de la localidad y del propio consistorio por los problemas que se están dando en las calles de la localidad. Los achacan a menores residentes en el centro COA (Centro de Observación y Acogimiento) y, en los últimos días, denuncian, se han producido situaciones de acoso e insinuaciones a chicas del pueblo, robo de móviles y carteras, acoso a gente mayor a la salida de las entidades bancarias y peleas, entre otras cosas.

“Esos son solo algunos hechos que se están produciendo con más asiduidad en estas fechas pero que han sido la tónica casi constante desde que se abrió este centro y que se constata con la presencia casi diaria de patrullas de Policía Foral y Guardia Civil en el centro. Están produciendo una situación de malestar y rechazo entre los habitantes”, expone el Ayuntamiento.

Añade que, desde el primer momento, se ha puesto de manifiesto esta problemática y que las autoridades del Gobierno de Navarra han hecho “caso omiso”. “Se escudan en la falta de denuncias”, lamenta el alcalde, Mario Fabo, quien asegura que el mismo martes él fue testigo de un intento de robo a una vecina. A través de varias instancias, el consistorio ha solicitado a Derechos Sociales que le traslade las normas y protocolos por los que se rige el centro ya que, según se ha constatado, a los menores se les puede ver por el municipio tanto de día como de noche “sin ningún control por parte de los responsables del centro”.

El Ayuntamiento añade que ha solicitado al departamento de Interior un informe de las actuaciones que Policía Foral ha llevado a cabo en el centro.

El centro COA se abrió en Marcilla en agosto de 2019 para la evaluación de los menores extranjeros no acompañados. Gestionado por el departamento de Derechos Sociales, atiende a unos 40 menores aproximadamente que pasan en el centro una temporada mientras se les evalúa y orienta por lo que, indican desde el consistorio, hay un alto grado de rotación de los menores allí residentes que, añaden, “no llegan a integrarse en el municipio”.

El alcalde quiso dejar claro que el Ayuntamiento no va en contra de los menores y que su demanda se centra en exigir un control del inmueble. “Es un recinto privado, allí el ayuntamiento no tiene nada que hacer pero queremos saber y conocer cuál es el protocolo porque vemos que hay una falta de control de horarios y en todos los sentidos. Queremos evitar que pase algo grave ya que no hay que olvidar que el año pasado un menor murió ahogado en el río, al que acudió sin saber nadar”, recuerda Fabo.

CONCENTRACIÓN ESTE JUEVES

Ante la situación vivida estos días, se ha convocado este jueves una concentración para, según la organización, “mostrar el malestar de la población”. Desde el Ayuntamiento apuntan que la convocatoria no tiene carácter municipal, sino que ha surgido a iniciativa de la ciudadanía. “No obstante, yo personalmente pienso acudir”, dijo el alcalde. La concentración será en la plaza del Ayuntamiento, entre las 11 y las 11.30 h. Por su parte, el equipo de gobierno de NA+ tiene previsto presentar una moción en el próximo pleno municipal insistiendo en la necesidad de que Derechos Sociales tome cartas en el asunto.