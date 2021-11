Mª Asun Esparza, presidenta de Ascota: “Tras la pandemia, la gente respalda más al comercio local”

Veintisiete años lleva Mª Asun Esparza Baztan atendiendo un establecimiento centenario en Tafalla, Ultramarinos Selectos Baztan, un negocio familiar ubicado en la calle Escuelas Pías de la ciudad del Cidacos. “Soy la tercera generación”, dice orgullosa. Casada y con dos hijos, a su trabajo diario tras el mostrador, Esparza suma desde hace pocos días el cargo de presidenta de Ascota, la Asociación de Comerciantes de Tafalla. Releva en el cargo a Elías Armendáriz y lo hace tras haber estado tres años en la junta del colectivo lo que, asegura, le permitía conocer de forma más o menos directa el funcionamiento interno de la asociación.

¿Cómo asume el reto?

Con mucha ilusión y ganas de trabajar, con el resto de personas que forman la junta de Ascota, por el comercio local de Tafalla. Para mí es todo un placer y un orgullo ser la presidenta de los comerciantes de Tafalla. Agradezco también todo el apoyo que me han brindado desde la junta de la asociación.

¿En qué situación se encuentra el comercio tafallés?

Venimos de una época muy mala. El sector comercial y de servicios de nuestra localidad ha sufrido mucho en los últimos meses y por partida doble. A la pandemia y las consecuencias que ella ha traído y que ya todos conocemos, en el caso de Tafalla hay que sumar todo lo que se sufrió con la riada en julio del año 2019. Estamos hablando ya de dos años y se ha pasado realmente mal. No obstante, sobre todo centrándonos en el caso de la pandemia, me gustaría destacar el esfuerzo hecho por aquellos comercios de primera necesidad que siguieron trabajando para que a la ciudadanía no le faltase de nada. Estas tiendas pudieron al menos seguir abiertas pero hubo otras que tuvieron que permanecer cerradas. Han sido meses malos pero todo el sector ha cumplido con todas las medidas y las obligaciones que se fueron marcando en cada momento.

¿Se han producido cierres de comercios tafalleses por la pandemia?

Ligados directamente a la pandemia yo creo que no. Sí que igual estos meses han podido coincidir con momentos de jubilaciones pero al menos dentro de Ascota yo creo que no. Han sido meses malos pero parece que la cosa, poco a poco, va remontando.

Estamos a las puertas de la campaña navideña, ¿cómo la afrontan?

Con muchas ganas. Parece que se va viendo otra alegría, que la cosa va moviendo y mejorando un poco. Te diría que, tras la pandemia, la gente está respaldando más el pequeño comercio, el local, el de cercanía, se está valorando un poco más. Estamos en unas fechas habitualmente buenas para el sector. Las navidades pasadas supusieron un importante impulso tras meses muy malos y esperemos que éstas, si puede, sean aún mejores.

El ayuntamiento acaba de lanzar una nueva campaña de bonos, ¿cómo la valoran?

Cualquier acción o campaña destinada a la promoción del comercio local es bien recibida. Este año además se ha hecho algún cambio en el sistema para facilitar el trabajo a los comerciantes a la hora de gestionar los bonos así que esperamos que funcione aún mejor.

¿Qué retos se marca la nueva presidenta en el corto, medio y largo plazo?

Lo más inminente es la campaña de Navidad y ya estamos trabajando en hacer cosas nuevas. Para empezar vamos a ampliar la zona de iluminación que se puso en marcha hace unos años con los arbolitos de luces. Además, aunque todavía nos falta por concretar algunos aspectos, queremos programar actividades novedosas respecto a otros años que animen la calle y dirigidas a todo tipo de público. Y ya mirando al año que viene la idea es retomar la feria del stock y organizar diferentes actos en momentos puntuales, como la primavera.

¿Cómo es la relación con el ayuntamiento?

La relación es buena, vamos de la mano.