Después de 23 años y más de 70.000 kilómetros recorridos en beneficio de asociaciones como Unicef, Anfas, Gerna, Adano o Cruz Roja, entre otras, y de niños y niñas con capacidades especiales, el ultrafondista tafallés Ricardo ‘Riki’ Abad se despide de los retos solidarios. Así lo confirmó él mismo en el transcurso de la presentación de este jueves en Tafalla del que constituirá el último de los retos que pondrá fin a una trayectoria que, tal como recordó, comenzó un 7 de julio de 1998 en Málaga.

Todo este tiempo, reconoció, le deja grabadas en el recuerdo innumerables vivencias. “Ha supuesto todo un aprendizaje. Lo bonito es no ser invencible porque más de un reto se ha quedado por el camino. No soy el mejor ni más que nadie. Me he marcado mi estilo de vida y puedo decir que estoy muy satisfecho”, remarcó. A la pregunta de con cuál de todos los retos se queda, Abad contestó que el de los 607 maratones en 607 días. “Fue una vivencia brutal”, dijo.

En todo este tiempo, Abad ha protagonizado también muchos retos estáticos que él mismo calificó como “muy agradecidos” ya que, en su opinión, transmiten mucho y la gente puede percibir más el esfuerzo llevado a cabo. La consecución de todos estos retos, reconoce, no habría podido llevarse a cabo sin el apoyo que le han brindado su mujer y su familia, sus amigos y todas las personas que han formado los grupos de apoyo. Agradeció Abad la ayuda y el apoyo recibido por parte de los patrocinadores y del consistorio tafallés, entidad que ha respaldado sus iniciativas.

El momento de la despedida llega tras más de un año valorando la posibilidad de colgar las botas. Lo hace ahora, explicó, porque vio que era un buen momento, sin lesiones. ¿Y ahora qué? Reconoce el ultrafondista que le espera una vida más tranquila en la que el deporte y la competición seguirán estando presentes aunque “con menos presión”. Y como escenario de despedida estará El Cerco, al cual ascenderá y del que descenderá durante 24 horas seguidas para recaudar fondos que ayudarán a Nerea, una joven de Artajona de 16 años, a la cual una enfermedad que padeció a los nueve meses le provocó varias secuelas que le hacen necesitar unas prótesis, órtesis y prótesis. Todo lo recaudado en este reto se destinará para que su familia pueda adquirir lo que necesita para mejorar su calidad de vida.

El reto en Artajona comenzará el sábado a las 13 horas en la parte baja de la calle Hospital. Desde allí Abad recorrerá la calle Eugenio Mendioroz, el camino Cercondoa y la calle San Saturnino hasta llegar al Cerco, desde donde volverá a ascender hasta el mismo punto de partida. “Será un reto muy repetitivo. Por los cálculos que he hecho podrían cifrarse en unas 200 las subidas”, dijo Abad, que animó a “todo el mundo” a acercarse el sábado y el domingo a Artajona para ayudar. Habrá conciertos, barra solidaria, animación, gynkana, etc.