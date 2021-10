Puente la Reina huele a pimiento

El mercado de pimiento está en plena actividad. Da igual el día de la semana que sea pero desde el mes de septiembre hasta más o menos el ecuador de noviembre, el trajín diario es una constante. “Sí que igual el fin de semana puede verse algo más de jaleo pero gente hay todos los días”, coinciden los vendedores. No habían dado todavía las diez de la mañana de un jueves entre semana y el goteo de gente era constante en la campa de la Fundación Mena de Puente la Reina . Desde allí se desprende un intenso olor que deja lugar a pocas dudas.Da igual el día de la semana que sea pero desde el mes de septiembre hasta más o menos el ecuador de noviembre, el trajín diario es una constante. “Sí que igual el fin de semana puede verse algo más de jaleo pero gente hay todos los días”, coinciden los vendedores.

La actividad comienza temprano. Para las siete de la mañana los hornos empiezan a funcionar y ya no dejan de hacerlo hasta las 20 horas de forma ininterrumpida. Una rutina que se repite a diario hasta más o menos el mes de noviembre. “No hay un día exacto, suele ser hasta el momento en que las heladas mermen la producción de pimiento”, relatan los productores. Y a esta rutina se apuntan vecinos y vecinas tanto de Puente la Reina como de los pueblos de alrededor pero también de diferentes puntos de la Comunidad foral e, incluso, de fuera de Navarra.

“Siempre hemos tenido mucho cliente que llega desde el País Vasco. El año pasado, debido a la pandemia y las restricciones, alguno siguió llegando pero menos. En cambio, vemos que este año todo vuelve a ser prácticamente como antes de la pandemia. Viene mucha gente de País Vasco pero estamos observando que llegan también desde otras provincias. En concreto, en estos días han venido personas de Santander o Burgos. Tuvimos incluso una visita de turistas llegados desde Barcelona”, relataba Juan Luis Molinet, desde Pimientos Garibaldi.

Valoraba de forma “muy positiva” cómo iba transcurriendo la campaña hasta la fecha. La cosecha, añadió, estaba siendo muy buena favorecida por las temperaturas dando como resultado un pimiento “de mucha calidad”. Sobre los mostradores de los cinco puestos diseminados por la campa, kilos y kilos de pimientos tiñen de rojo unos mostradores frente a los cuales comenzaban ya a formarse filas a las diez de la mañana. En los letreros, también de color rojo, la clientela podía elegir entre todas las variedades: piquillo, pico, najerano, cristal, bola y calpisa, éste último típico de Puente la Reina.

De entre todas estas variedades el piquillo sigue siendo la que más tirón continúa teniendo aunque, poco a poco, el calpisa o el najerano van ganando muchos más adeptos. “Vienen pisando fuerte, la gente los va probando y van gustando. Aunque sí que es cierto que sobre todo la gente más mayor opta casi siempre por el piquillo, que sigue siendo el más tradicional y el más conocido”, incidía Molinet.

Y precisamente descorazonando 30 kilos de pimientos del piquillo y calpisa se encontraban José Antonio Casanova y Fernando Ona. Recalaron en Puente la Reina procedentes de Olite para reeditar lo que ya prácticamente se ha convertido en un ritual que repiten cada año por estas fechas.

les decimos que nos los asen y nos los llevamos asados a casa”, explicaban. Una vez en Una vez en la campa, adquieren los pimientos y se sientan para, con los utensilios que se les proporciona en los propios puestos, quitar el ‘rabico’. “Cuando hemos terminado de descorazonarlosy nos los llevamos asados a casa”, explicaban. Una vez en Olite , añadían, los repartían entre los hijos. “A ellos les gusta comerlos, pero que se los dejen ya preparados y aquí tenemos que estar los dos ‘trabajando’ para llevar los pimientos listos a casa”, contaban entre risas.

La localidad recupera la semana del pincho de pimiento

Tras un año de parón debido a la pandemia, Puente la Reina retoma este año la ya tradicional Semana del Pincho Elaborado con Pimiento, una cita que alcanza su quinta edición y que se va a desarrollar entre los días 4 y 10 de octubre. En esta ocasión, tal y como ha informado el consistorio puentesino, serán seis los establecimientos que, en combinación con seis productores locales, presentarán sus creaciones culinarias con el objetivo de reconocer, promocionar y potenciar el consumo de este producto local con un evento que, insisten, impulsa a la localidad “como destino gastronómico, turístico y cultural”.

A diferencia de lo que ocurría en ediciones anteriores, al no celebrarse este año las ferias de otoño, el fallo del jurado que elegirá los mejores pinchos -el mejor tradicional y el mejor innovador de la edición- no coincidirá con esta festividad. El jurado estará conformado por la actriz Itziar Ituño; Verónica Rodero, sumiller del restaurante Rodero; y Adur Ezenarro Agirre, alcalde de Ordizia. Habrá además un fallo popular, resultado de las votaciones de quienes prueben los pinchos del concurso y entre los que se sorteará una cena para dos personas en el local que resulte ganador. Para participar en el sorteo, las personas participantes tendrán que conseguir 4 sellos de diferentes establecimientos, rellenar las papeletas con el nombre de su pincho favorito e introducir la papeleta en las urnas. El precio del pincho es de 2 euros, bebida no incluida.

