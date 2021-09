Larraga prepara una feria con Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza

feria taurina que tiene como principal atractivo una corrida de rejones en la que torearán Guillermo Hermoso de Mendoza, padre e hijo, cuatro toros portugueses de Rosa Rodrígues. La corrida se ha fijado el domingo 3 de octubre a las 17.30 horas y se desarrollará en una plaza portátil que se va a instalar junto al polideportivo de la localidad raguesa. El aforo máximo será de 800 personas, es la cifra con la que se trabaja a día de hoy siempre teniendo en cuenta que la normativa del Gobierno foral pueda variar de aquí a entonces. Larraga acogerá el primer fin de semana de octubre, entre los días 1 y 3, unaque tiene como principal atractivo una corrida de rejones en la que torearán Pablo , padre e hijo, cuatro toros portugueses de Rosa Rodrígues. La corrida se ha fijado el domingo 3 de octubre a las 17.30 horas y se desarrollará en una plaza portátil que se va a instalar junto alde la localidad raguesa. El aforo máximo será de 800 personas, es la cifra con la que se trabaja a día de hoy siempre teniendo en cuenta que la normativa del Gobierno foral pueda variar de aquí a entonces.

programa de la feria taurina se completa con un desafío de bravura 'Especial Arriazu' el día 1 de octubre a las 18.30 horas; y con un concurso de recortadores, el sábado 2 de octubre a las 18.30 horas, que lidiarán toros de Macua. Las entradas saldrán a la venta, previsiblemente, la próxima semana. Se deberán adquirir de forma on line, a través de la página web . También se podrán comprar en la taquilla el mismo día del festejo.

Se ha sacado un abono para los tres festejos que asciende a 55 euros para el público en general y de 35 euros para el público joven, de hasta 14 años. También se podrán adquirir entradas para cada evento de forma individual. Tanto el desafío como el concurso de recortadores tendrán un precio de entrada de 15 euros y 10 para los jóvenes. En el caso de la corrida de rejones las entradas costarán 40 y 30 euros, respectivamente. El uso de mascarilla, adelantan desde la empresa, será obligatorio en todo momento, igual que guardar las distancias. Se llevará a cabo añaden, un cuidadoso proceso de limpieza y desinfección.

El alcalde de Larraga, Carlos Suescun, explicaba ayer que fue la empresa Macua-Corera, de Larraga, la que se puso en contacto con el consistorio para plantear la posibilidad de organizar esta feria. “Nos lo comentaron y desde el ayuntamiento estudiamos la posibilidad y viendo que era viable y se podía hacer con todas las medidas de seguridad se dio el visto bueno y ambas entidades vamos de la mano en la organización”, refería.

Carlos Suescun ve en la organización de esta feria taurina una forma de ayudar también al sector ganadero en un momento especialmente complicado y tras un año, el pasado 2020, en el que su actividad fue prácticamente nula mientras que los gasos tuvieron que seguir abonándose. “El sector está bastante flojo y creemos que, en la medida de nuestras posibilidades, debemos echar una mano. Además, el mundo taurino tiene muchos seguidores tanto en nuestra localidad como fuera de ella por lo que la gente tiene ganas”, refirió. El alcalde ragués no tiene duda además que la presencia en el cartel de los Hermoso de Mendoza atraerá a un buen número de aficionados.

En este sentido, añadió, el abono está pensado para que la gente de Larraga pueda acudir a los tres eventos aunque cualquier persona puede adquirirlo. En cuanto a la reducción del precio para el público joven, Suescun indicó que se ha hecho pensando en las familias y en que se vaya creando afición entre la gente más joven. “La verdad es que las expectativas son muy buenas. Sabemos desde ya que hay mucha gente interesada en venir”, indicó.

En cuanto a la fecha elegida, el alcalde citó a la celebración el día 29 de septiembre de San Miguel, patrón de la localidad. “No es que sea vinculante pero sí que tiene algo de relación. No ha habido fiestas y no organizamos nada en fechas señaladas pero, por cercanía, vemos en esta feria un atractivo más cerca del día de nuestro patrón”, reiteró. Para Larraga la celebración de la corrida de rejones será un evento novedoso, aunque no es la primera vez sí que han pasado muchos años desde la celebración de la última corrida. Carlos Suescun quiso citar también la vinculación de Pablo Hermosos de Mendoza con el municipio ragués, donde toreó en sus inicios, en el año 1989.