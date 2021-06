El IES Ribera del Arga de Peralta consolida su bachillerato de investigación

Actualizada 17/06/2021 a las 06:00

Ocho trabajos de investigación se han leído este año en el marcho del programa de bachillerato de investigación del IES Ribera del Arga de Peralta, centro que fue pionero en este programa que se puso en marcha en el curso 2013-2014. Los primeros trabajos se leyeron en la primavera de 2015 y, desde entonces, se han leído 52 contando los de este curso ya finalizado. “Algunos de estos trabajos fueron escritos y leídos en inglés y tres obtuvieron premios externos”, reconoce Luis Basarte, director del centro educativo.

Explica que los alumnos y alumnas que, voluntariamente, deciden participar en el programa cursan una hora más durante 1ª de bachillerato, tiempo que se dedica al aprendizaje de técnicas de investigación.

El curso siguiente, en 2º, desarrollan un trabajo de investigación sobre una cuestión vinculada a la programación de una de las asignaturas de bachillerato tutorizados por un profesor de la especialidad correspondiente y lo defienden en un tribunal. Tanto en 1º como en 2º obtienen una calificación de su trabajo, un porcentaje de la cual se añade a las calificaciones de las asignaturas de la etapa lo que permite incrementar en hasta un punto la nota medio del bachillerato.

“El programa nace con el objetivo de incorporar al currículo de bachillerato los trabajos de investigación como un nuevo método de aprendizaje y, con ello, mejorar el nivel competencial del alumnado. Se trata de un acercamiento práctico a la metodología investigadora. Pretende hacer realidad una frase del pedagogo italiano Francesco Tonucci. ‘La escuela no puede prescindir de la realidad. Hay que partir de ella, pero no para rehacerla, no para copiarla, sino para analizarla, comprenderla, con vista a cambiarla; y la investigación será el modo de hacerlo’”, refiere el director.

El programa fue reconocido desde el primer momento como proyecto de “innovación” por el departamento de Educación. En sus comienzos, recuerda Basarte, se presentó a unas buenas prácticas celebradas en el parlamento de Navarra y después a otras organizadas por el Consejo Escolar de Navarra y el CAP.

Ya en 2016 se presentó a las jornadas ‘Ciencias y Escuela’ organizadas por el Consejo Escolar de Navarra y se publicó en el volumen editado a propósito de dichas jornadas.

Entre los 52 trabajos que se han leído hasta la fecha predominan los relacionados con la biología aunque los hay de todo tipo (técnicos, científicos, literarios, lingüísticos, humanísticos, musicales, etc.). En la elaboración de estos trabajos han participado 62 alumnos -diez de ellos se hicieron por parejas-. Predominan las chicas, un 76% frente al 24% de los chicos. “Unas y otros han mostrado siempre sus satisfacción por su participación en el programa. Les permite desarrollar unas destrezas que en clases ordinarias no se trabajan, les ayuda a ser más autónomos, a buscar información fiable y a argumentar de manera rigurosa, entre otras cosas”, enumera el director.

El pasado mes de abril, el IES Ribera del Arga junto a otros tres institutos más -Barañáin, Valle del Ebro (Tudela) y Plaza de la Cruz- firmó un convenio con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para impulsar el bachillerato de investigación. Hasta el momento, el centro desarrollaba el programa con recursos propios, gracias al trabajo desinteresado de los docentes que tutorizaban los trabajos y de la coordinadora Ana Esparza. A partir de ahora, tras la firma del convenio, el instituto peraltés dispondrá de recursos de la universidad para el desarrollo de los trabajos así como de formación para el profesorado tutor de las investigaciones. “A partir de ahora, la iniciativa se consolida y refuerza. Ambas instituciones compartirán, además la propuesta de investigaciones, la tutorización y la evaluación de los trabajos de los alumnos”, remarca Basarte.