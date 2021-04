Jesús Arrizubieta: “El problema es el absentismo, no la falta de efectivos en plantilla”

Actualizada 15/04/2021 a las 06:00

Como máximo responsable de la Policía Local, el alcalde de Tafalla, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), coincidió en que la situación a la que se ha llegado se ha producido fruto de un alto nivel de absentismo. Explicó el alcalde que la problemática actual no se debe a la escasez de efectivos en el cuerpo ya que el ratio de policías locales en Tafalla es de los más altos para un municipio de su tamaño -10.600 habitantes-.

Según explicaba, la ley indica que para las poblaciones de entre 10.000 y 40.000 habitantes los radios oscilan entre uno por cada tres y uno por cada ocho. En el caso de la ciudad del Cidacos, señaló el alcalde, el ratio está en uno por cada 8,8, en la escala más alta. “El problema por tanto no está en la falta de efectivos de la plantilla sino en el absentismo que es muy elevado y se sitúa entre el 18 y el 19%”, expuso.

La inexistencia de listas de contratación de auxiliares de policía disipaba cualquier posibilidad de contratación para suplir las bajas que, en este momento, están mermando la plantilla. “En un caso como éste la solución no pasa por coger a otro policía para sustituir al que está de baja. No funciona así. Y sacar a concurso una plaza tampoco es la solución. Por dos motivos. Por un lado, todo el proceso se puede dilatar hasta dos años, entre convocatoria, pruebas y formación que deben recibir los aspirantes seleccionados. Y, por otro, la convocatoria de plazas es para que la persona que la obtenga tenga un puesto fijo, con lo cual no vamos a crear más puestos en una plantilla que tiene efectivos suficientes con el elevado coste que, además, eso supone para el ayuntamiento”, aclaró.

Jesús Arrizubieta recordó que su compromiso, durante el tiempo que se prolongue su mandato, pasa por mantener la plantilla de Policía Municipal. “Reitero que no tiene sentido aumentar una plantilla para una localidad de 10.600 habitantes como si fuera una ciudad de 60.000. Insisto en que no es que cumplamos el ratio exigido si no que además lo superamos”, incidió. Según los datos que ha podido consultar, el alcalde tafallés indicó que el ratio de policías municipales en la ciudad del Cidacos es uno de los más altos de Navarra.

Asimismo, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía haciendo especial hincapié en que la localidad no va a quedar desatendida durante las noches de lunes a jueves de este mes de abril. “Policía Foral y Guardia Civil van a hacer el refuerzo durante las noches de esos días. Algo que desde aquí quiero aprovechar para agradecer su buena disposición tanto del jefe de Policía Foral de Tafalla como del capitán de la Guardia Civil de la localidad. Se ha tenido que reorganizar la situación puntualmente de esta forma pero esperamos retomar la normalidad lo antes posible”, concluyó.

