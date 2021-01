Tafalla aprueba la ampliación de la residencia San Manuel y San Severino

Actualizada 15/01/2021 a las 06:00

La residencia San Manuel y San Severino podrá seguir adelante con el proyecto de construcción de dos unidades convivenciales tras la aprobación por parte del pleno del plan especial de actuación urbana necesario para poder ejecutarlo. No obstante, el visto bueno no fue unánime y su debate se prolongó durante casi hora y media en el transcurso de una sesión plenaria extraordinaria. La creación de estas dos nuevas unidades convivenciales no supondrá un aumento en el número de plazas del centro tafallés -en la actualidad tiene 95 plazas aunque ocupadas están 89- pero permitirá aumentar el número de habitaciones individuales para los actuales residentes ya que gran parte de las habitaciones con que cuenta son compartidas.

La propuesta salió adelante con doce votos a favor, los de los ediles de EH Bildu, NA+ e IT; y cinco en contra, de los PSN, Geroa Bai e IU. La disparidad de opiniones que se pudo apreciar en la sesión plenaria ya se había repetido con anterioridad en la comisión de Urbanismo. Asimismo, este proyecto también despertó la disconformidad de varios vecinos de la zona. Unos setenta de distintas comunidades vecinales cercanas a la residencia acudieron a una de las reuniones que se celebraron sobre el tema y presentaron después las correspondientes alegaciones. No obstante, el proyecto cuenta con cuatro informes favorables.

En el turno de debate, los grupos defendieron sus posturas. Entre los argumentos esgrimidos por los que se posicionaron en contra destacaba el hecho de permitir una ampliación en una “zona susceptible de ser declarada inundable”. Un aspecto éste que, quienes votaron a favor, contestaron recordando que entre los informes favorables se encuentra uno emitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Por parte de Geroa Bai, Amaia Jaurrieta, concejal además de Urbanismo, calificó como ‘pirueta legal’ los trámites hechos para hacer legal el proyecto. “Parece además que se nos haya olvidado la riada de verano de 2019”, dijo. En el mismo sentido se expresó desde IU Soco Ojer. La concejala lamentó además que no se hubieran tenido en cuenta las alegaciones de la ciudadanía. Argumento esgrimido también por la concejal socialista Esther Iso. “Se nos llena la boca con la palabra participación pero sorprende que mas de setenta personas acudan a una reunión en la que manifiestan su postura contraria y no se las tenga en cuenta”, apuntó.

Ignacio Moros (IT) recalcó que su grupo apoyaría la propuesta al considerar que tiene como objetivo una mejora en la vida de las personas mayores, un sector especialmente vulnerable. Desde NA+, Amaya Orduña, insistió en los informes favorables y en la importancia de que el centro pase a contar con más habitaciones individuales. Finalmente, Marta Gómez (EH Bildu), ofreció una amplia argumentación de los motivos por los que su grupo veía favorable respaldar el proyecto. Hizo alusión al decreto foral que incluye la regulación de las unidades de convivencia y a la importancia de abordar un nuevo modelo residencial. “Se trata de proporcionar a las personas en situación de dependencia la oportunidad de vivir en lugares donde sus preferencias, su intimidad y sus derechos estén en el centro de la atención”, concluyó.

Vacunaciones desde el día 21 a los grandes dependientes



Antes de dar comienzo a esta sesión plenaria extraordinaria, el alcalde de Tafalla, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), informó que había recibido una llamada desde el departamento de Salud del Gobierno de Navarra a través de la cual se le solicitó una sala amplia para poder comenzar a vacunar a las personas grandes dependientes, a sus convivientes así como al personal sanitario del centro de salud. Arrizubieta indicó que ofreció para tal fin la denominada sala negra del centro cultural Tafalla. La primera dosis de la vacuna a estas personas se les pondrá el día 21 de enero -el jueves de la próxima semana- mientras que la segunda se ha previsto para el día 11 de febrero. “Además de la sala del centro cultural he mostrado disposición a ofrecer todo aquello que sea necesario”, añadió el alcalde tafallés que calificó como una “buenísima noticia” el empezar estas vacunaciones la próxima semana.