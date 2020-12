El castillo de Marcilla es visitable

Actualizada 08/12/2020 a las 06:00

"El castillo es el centro neurálgico de la población, aquí se reúnen todos los vecinos. Además, los fosos se usan para casi todos los eventos que se hacen en el pueblo como la feria equina”, contaba Ana Serrano, del colectivo cultural Iñigo Arista y encargada de las visitas al Castillo de Marcilla que se realizaron los días 3, 5 y 7 de diciembre con motivo del Puente Foral de Navarra. Fueron 12 personas, el aforo permitido, las que el lunes realizaron la última de las visitas programas al Castillo de Marcilla en los dos horarios adaptados: las 11 y las 12:30 del mediodía. “Está siendo un éxito, tenemos todo completo y nos da pena porque tenemos que decirle que no a mucha gente, pero estamos agradecidos porque vemos que a la gente la interesa la cultura Navarra”, explicaba Ana Serrano. Con ella coincidía Sara Elbusto, participante de la visita. “Es la primera vez que venimos y me encanta poder conocer Navarra porque siempre nos vamos fuera y aquí tenemos unas cosas preciosas. Me parece súper positivo mantener la cultura de Navarra y darla a conocer”, contaba.

El Castillo de Marcilla, restaurado hace 10 años, es uno de los eventos que incluye en su programación el Departamento de Cultura cuyo objetivo es dar a conocer los diferentes lugares del patrimonio navarro. “Ya que no se puede salir de la comunidad es muy importante que se realicen estas visitas a la geografía porque hay muchos lugares como Santa María de Arce que de normal no tienen visitas guiadas y ahora se están realizando y es una forma de conocer nuestro entorno”, contaba Ana Serrano. También confirmaba que el castillo deja sorprendido a los visitantes porque tras la restauración se combina la historia y los nuevos usos como la Escuela de Música, la Casa Consistorial, la Biblioteca o el salón de actos.

Hay una diferencia total entre lo que era la fortificación medieval y lo que es el interior actualmente. “Estuve en una visita más teatralizada y me gustó tanto que he decidido venir otra vez, aunque ahora a una visita más histórica que me ha parecido muy interesante. Me encanta sobre todo el adarve y la capilla porque mezcla el estilo moderno y lo antiguo”, narraba Rosa Espinal Beaumont, visitante.

Esa combinación de lo antiguo y lo moderno se consiguió tras mantener la distribución del patio de armas. “Lo que más me ha gustado es la historia de Ana de Velasco y la restauración que se llevó a cabo entre 2008 y 2012 porque han logrado una sintonía perfecta entre lo que había antes y lo actual”, contaba Carmelo Huguet Vallejo, participante de la visita.