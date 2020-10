Más de 300 personas se concentran en Tafalla en apoyo de la hostelería

Actualizada 26/10/2020 a las 06:00

Resignados, enfadados pero, al mismo tiempo, emocionados por el apoyo recibido. Más de 300 personas se concentraron ayer a última hora de la mañana en la plaza de Navarra de Tafalla. Un acto con el que el sector de la hostelería de la comarca quiso manifestar su descontento e indefensión ante las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra. En su convocatoria no estuvieron solos, decenas de vecinos, entre los que había numerosos comerciantes, salieron a la calle para apoyarles.

En el quiosco, fue Susana Baztán Esparza, la encargada de tomar la palabra en nombre del colectivo. La propietaria del Pub Gabalzeka, alzó la voz para recordar que los hosteleros han cumplido con todas y cada una de las medidas que, en diferentes momentos, se les ha indicado. “Hace algo más de 8 meses que el coronavirus empezaba a ser parte de nuestras vidas. Sin conocer el virus, sin saber cómo podía propagarse, entendimos que lo más responsable era cerrar y, por ello, fuimos los primeros en hacerlo. Nos importaban nuestros clientes, nuestro pueblo”, remarcó, a la par que recordó los más de tres meses que las persianas “estuvieron cerradas”.

Los hosteleros insistieron en su “amoldamiento” a las diferentes medidas relativas a los aforos, horarios, lugares de servicio -sólo terraza, interior o también barra...- “Seguimos luchando y adaptándonos, luchando por nuestros negocios y nuestros trabajos. Hasta que esta semana el Gobierno de Navarra volvió a criminalizar a nuestro sector, haciéndolo responsable del número de contagios en nuestra comunidad, dándonos la puntilla final. Pero este cierre no nos afecta sólo a nosotros” refirió Baztán, haciendo referencia a propietarios, camareros y camareras, profesionales de la cocina, personal de seguridad, de limpieza, etc. “Hay mucha gente que, de forma indirecta, vive de la hostelería”.

Los asistentes a la concentración recordaron que “hay muchas facturas por pagar” aunque los locales permanezcan cerrados. Lamentaron su criminalización cuando, dijeron, los datos no avalan el cierre y anunciaron que si no se da marcha atrás permitiendo su reapertura y aportando medidas de apoyo económico habrá negocios que no podrán volver a levantar la persiana. “No pedimos demasiado. Solo un poco de solidaridad con la hostelería y que nos dejen trabajar en paz, que no nos señalen como su fuéramos culpables. Y que, si van a insistir en esa línea, por lo menos nos rescaten”, concluyó el comunicado, antes de agradecer el apoyo recibido por parte de clientes y vecinos y vecinas en general.

