Tafalla fija en 350 personas el aforo del cementerio por Todos los Santos

Actualizada 24/10/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tafalla ha elaborado un protocolo para regular el acceso de personas al cementerio de la localidad con motivo de la próxima festividad de Todos los Santos, el día 1 de diciembre. Efectivos de Policía Municipal han estado trabajando estos días en la señalización interior del camposanto con el objetivo de facilitar el tránsito de personas durante los próximos días. Así, para estas jornadas, desde el consistorio de la ciudad del Cidacos se ha fijado en 350 personas el aforo máximo del recinto hasta el día 15 de noviembre. Hasta entonces, el horario de apertura será de 9 a 18 horas y el tiempo máximo de visita será de 45 minutos.

“Se aconseja, que en la medida de lo posible, se espacien al máximo las visitas al mismo del 20 de octubre al 15 de noviembre, y principalmente los días 1 y 2 de noviembre”, insisten desde el ayuntamiento. Asimismo, se recomienda a las personas más vulnerables o de mayor riesgo que eviten acudir los días en los que se prevé una mayor afluencia de gente. En cuanto a las visitas, el consistorio recuerda que lo óptimo sería que fuesen individualizadas. No obstante, cuando se hagan en grupo éstos no podrán superar las cuatro personas, que deberán mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros y pertenecer al mismo núcleo familiar. Personal municipal se encargará, en el interior del cementerio, de velar porque estas condiciones se cumplan.

Para evitar al máximo posible el contacto entre los asistentes, se han establecido circuitos de circulación debidamente señalizados, estableciéndose un único sentido de tránsito peatonal por las calles interiores del cementerio. Para facilitarlo, se han colocado tanto vallas como señalización. Desde el consistorio recuerdan la obligación de acudir con la mascarilla así como de no hacerlo en caso de presentar cualquier síntoma compatible con el covid, si se está en cuarentena o en aislamiento. “Las fuentes instaladas en el recinto permanecerán cerradas y queda prohibido comer y beber dentro del cementerio”, indican.

Asimismo, se han establecido una serie de condiciones especiales para los días 1 y 2 de noviembre. En ambas jornadas, el acceso al recinto se realizará exclusivamente por la puerta principal ya que la trasera, la que da al camino, se cerrará. Estos dos días únicamente podrán hacerse visitas al cementerio ya que las tareas de limpieza y depósito de flores deberán hacerse tanto en las jornadas previas como en las posteriores. “Durante estos dos días no se permitirá el acceso con flores”, insisten desde el ayuntamiento. Tampoco podrán utilizarse plataformas ni escaleras -las de uso común no estarán disponibles-. En el control de acceso se tomará la temperatura a todas las personas que vayan a entrar. Quien supere los 37,5 no podrá hacerlo.

“Durante el periodo comprendido entre los días 20 de octubre y el 15 de noviembre queda prohibida la celebración de ceremonias, u otros actos, salvo los entierros en cuyo caso la comitiva no podrá superar las 25 personas. Ello sin perjuicio de la adaptación de otro tipo de medidas, incluso más restrictivas, por parte de la autoridad sanitaria competente”, informó el ayuntamiento tafallés. En cuanto al uso de los aseos, éstos podrán utilizarse entrando las personas de una en una, salvo en los casos en que se necesite ayuda. También se han distribuido a lo largo del recinto y en la entrada del cementerio dispensadores de gel hidroalcohólico.

PROTOCOLO TAMBIÉN EN PERALTA

El Ayuntamiento de Peralta también ha dado a conocer entre sus vecinos las medidas adoptadas en el cementerio de la localidad de cara a la próxima festividad de todos los Santos. En el caso de la villa peraltesa, el consistorio ha fijado el aforo máximo en 200 personas. El horario del camposanto del municipio será de 8 a 18 horas, desde hoy sábado, 24 de octubre, y hasta el 8 de noviembre. Desde el ayuntamiento peraltés instan a la ciudadanía a espaciar las visitas durante estas jornadas con el objetivo de evitar aglomeraciones en el recinto.

