Diez vídeos para las no fiestas de Falces

Actualizada 18/08/2020 a las 06:00

En estos días en que, en un contexto normal, Falces estaría celebrando sus fiestas patronales, el joven Rubén Garde Domeño, de 14 años de edad, recuerda a través de unos vídeos que está colgando en su canal de YouTube -Rubén Producciones- que este año se viven las ‘no fiestas’. La afición de este falcesino por los muñecos Playmobil unida a la de crear y editar en formato audiovisual ha dado como resultado una serie de vídeos, diez en total, que va subiendo a internet, uno por cada día de las no fiestas. “El año pasado monté un vídeo de Playmobil que mi madre compartía a través de su página de Facebook y por wasap con sus amigos. Parecía que a la gente le gustaba y ya me propuse de cara a este año hacer algo más grande con motivo de las fiestas de Falces y también con los playmobil”, relata.



Según cuenta, se propuso recrear la plaza de Falces entera, la iglesia e incluso el Pilón. Sin embargo, la llegada de la pandemia del coronavirus le obligó a cambiar de planes y al no poder recrear unas fiestas tradicionales, decidió hacer unas no fiestas. “Me he adaptado a la situación. Así, el primer vídeo que subí a internet el día 15, cuando se hubiera lanzado el chupinazo, recrea un día normal, con gente en la plaza pero cumpliendo la normativa porque también he puesto a los muñecos con mascarilla”, remarca. El formato de los vídeos que rondan entre los tres y los cuatro minutos, aproximadamente, es similar. Cada uno simula un programa de televisión en el que una presentadora da paso al periodista que se encuentra en un punto concreto de Falces y éste relata cómo está transcurriendo el momento. Cada vídeo concluye con una actuación final, típica en la localidad. El primer día, por ejemplo, cerró el vídeo una jota y el día de la Virgen fue la coral de la localidad.



Pese a su juventud, Garde, dice tener claro orientar su formación hacia el periodismo. Además, insiste, para elaborar esta serie de vídeos se ha estado informando sobre cómo montarlos. “No sabía que había que ir montando foto por foto. La verdad es que he aprendido”, asegura. Además del no cohete, el joven falcesino dedicó el segundo vídeo a la patrona, recreando una procesión en la que sólo desfilaba la talla de la virgen -que también recreó con un muñeco de playmobil-, sin aglomeraciones. El resto de vídeos, que se irán subiendo durante los días que se hubieran prolongado las fiestas, incluyendo la jornada de la abadejada, recogerán diferentes momentos. “Por ejemplo el día del muete, este año caería en miércoles. Por eso, en una llamada a la responsabilidad por el hecho de ser este año un día normal en el vídeo saldrán los puestos del mercadillo, porque es el día de la semana que toca”, añade. En el resto de vídeos habrá un repaso a los que hizo el año pasado y que no eran tan públicos o incluso una actuación de la cantante conocida como ‘Chica sobresalto’.



RESPONSABILIDAD



A sus 14 años de edad, Garde no oculta su afición a las fiestas y, en un año normal, confiesa que no se hubiera perdido prácticamente ningún acto. “Me gustan como al que más pero este año toca ser responsable. Y tanto yo como mis amigos lo estamos llevando bastante bien. Da pena pero hay que pensar en uno mismo y también en los demás, sobre todo en las personas más mayores”, dice sensato. En cuanto a la acogida del vídeo por parte de la gente, el joven asegura estar satisfecho. “Sí que los está viendo gente, entre ellos mis amigos que hasta ahora no habían tenido ocasión. Creo que a la gente le pueden gustar”, refiere.



Tras dedicar cuatro intensas semanas a la preparación de los vídeos de las no fiestas, Garde anuncia tener en mente varias ideas para futuros vídeos. “He estado un mes trabajando mucho, prácticamente maquetando hasta el día 14 pero a la vez dando vueltas a otras ideas”, dice. Ya está pensando en qué hacer de cara a las fiestas que, espera, sí puedan celebrarse el próximo año 2021. Falcesino y villavés prácticamente a partes iguales, tampoco descarta preparar algún vídeo de cara a la que hubiera sido la semana festiva en Villava este año el próximo mes de octubre.