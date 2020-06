Queman una bandera de España en Carcastillo

02/06/2020

El ex alcalde de Carcastillo, Julio Eduardo Prieto, quien estuvo al frente del consistorio de la localidad por UPN entre los años 2007 y 2011, denunció este lunes que el pasado sábado por la noche fue arrancada y quemada una bandera de España con un crespón negro que dos de sus hermanas habían colocado en su vivienda, ubicada en el centro de la localidad, en la plaza, junto al ayuntamiento, en señal de duelo por las personas fallecidas durante la pandemia del coronavirus.



“El sábado por la noche la arrancaron y, después, la quemaron en la puerta de casa. Aún hubo suerte porque no se produjo ningún daño de relevancia pero el marco de la puerta se quemó”, lamenta el ex alcalde. Prieto quiere denunciar este acto vandálico, que ya ha sido puesto en conocimiento de la Guardia Civil, porque además, añade, no es la primera vez que sucede. “En las pasadas fiestas patronales también pusieron una bandera de España y entonces se la arrancaron. Mis hermanas son dos personas mayores, tienen 80 y 90 años. Colocando la bandera no hacen daño a nadie y el disgusto que tienen es tremendo”, lamenta.