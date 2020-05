Alfredo Ondarra: “La palabra solidaridad está en el ADN de la sociedad tafallesa”

05/05/2020 a las 06:00

Alfredo Ondarra Ramos (47 años) tomó posesión de la jefatura de Policía Municipal de Tafalla el 1 de octubre. Recaló en la ciudad del Cidacos tras haber estado al frente de la Policía Local de Zizur Mayor 14 años y haber sido responsable de la sección de Coordinación de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Navarra. Entre los objetivos que tenía en mente al empezar esta nueva etapa no figuraba el de tener que hacer frente a una crisis sanitaria de tal envergadura. Pese a la dificultad del momento, no duda en calificar como “excelente” la actitud de la plantilla pero también la de la ciudadanía tafallesa .



Le ha tocado estar al frente en un momento complicado, ¿cómo se están organizando?

Somos un servicio de seguridad pequeño y disponemos de escasos medios, si bien, hemos sabido adaptarnos a la situación de alarma centrándonos en la realización de tareas asistenciales y de protección hacia y para las personas. Por ejemplo, servimos como correa de transmisión entre los servicios prestados desde el ayuntamiento y el centro de salud; estamos coordinando la reorganización de la limpieza viaria y la intervención de la brigada y nos estamos encargando de la recogida y posterior entrega en las residencias y centros sanitarios de los materiales de protección donados por la ciudadanía. Con el área de Igualdad estamos intensificando nuestra vigilancia y seguimiento de cualquier intervención que tenga que ver con la violencia de género; y nos coordinamos con SAR Navarra para la centralización de distribución de material de seguridad en la Zona Media, entre otras tareas.



¿Cómo está respondiendo la plantilla?

Desde que se declaró el estado de alarma ha respondido a un nivel excelente. Dio un paso hacia delante priorizando la prestación del servicio sobre cualquier tipo de interés persona. Se han modificado los calendarios y turnos de trabajo. Por lo que seguimos garantizando la prestación de servicio durante las 24 horas los 365 días. Realizamos turnos de doce horas trabajando en grupos estancos de personas para garantizar la prestación del servicio aunque suframos contagios en alguno de los grupos. Quiero agradecer a cada componente de la plantilla su compromiso y esfuerzo por servir a la ciudadanía.



¿Qué tal se está comportando esa ciudadanía?

De forma ejemplar. Ha comprendido de forma inmediata la realidad y asumió la responsabilidad de quedarse en casa.



¿Han puesto muchas denuncias?

Policía Local de Tafalla ha propuesto para sanción a 53 personas, siendo los motivos más habituales los desplazamientos no justificados y la desobediencia a las medidas preventivas decretadas, por ejemplo a personas pescando y a otras cogiendo caracoles. Se ha controlado a más de 2.000 personas e inspeccionado más de 5.000 vehículos.



¿Cómo se están coordinando con el resto de cuerpos policiales?

Excelentemente. La comunicación es prácticamente diaria, ponemos en común la información de la que disponemos, las dudas, las interpretaciones y los criterios específicos en Tafalla. Hay muy buena disposición por parte de los responsables de Policía Foral y Guardia Civil. Los jefes de Policía Local también nos coordinamos a través de medios de comunicación propios al objeto de aplicar los mismos criterios en las localidades. En este sentido, Javier Goya, jefe de la Policía Municipal de Pamplona, ha asumido durante esta crisis un papel importantísimo, colaborando con todos los jefes de policía y participándonos de forma inmediata la información que se le trasmitía desde otros órganos de coordinación.



Dentro de esta situación de crisis, ¿cómo se encuentra la plantilla? ¿Ha habido alguna baja?

Gracias a las medidas de protección que hemos adoptado y a la buena praxis de los componentes de la plantilla no hemos tenido hasta el momento ninguna baja. No obstante, somos personal de riesgo y seguiremos manteniendo la alerta al respecto. Y, en nombre de toda la plantilla que conformamos el cuerpo, me gustaría dar gracias por cumplir nuestras instrucciones, gracias por quedarse en casa, gracias por respetar y entender nuestro trabajo y gracias por las muestras de cariño que recibimos a diario.



Dentro de esta situación, le ha tocado ser testigo también de la solidaridad de la ciudadanía...

Ya lo creo. La ciudadanía de Tafalla ha mostrado un nivel de compromiso social que supera con creces cualquier expectativa. Visto y lo visto, y después de conocer su respuesta en las inundaciones de julio, parece que la palabra solidaridad es parte del ADN de la sociedad tafallesa.

“Tafalla es un referente social y comercial”

Venía de dirigir la Policía Municipal de Zizur Mayor, ¿ha notado mucho cambio?

Con respecto a la gestión del personal, no. Ambas plantillas la componen muy buenos profesionales. Con respecto a los requerimientos de seguridad, sí. Tafalla es una ciudad, pequeña pero una ciudad con mayúsculas. Es un referente tanto a nivel social como comercial de toda la zona, con unos flujos de actividad constantes que hay que gestionar de forma diferente.



Antes de esta situación, ¿qué aspectos ha trabajado desde su llegada al cargo?

Cuando llegué lo hice bajo el compromiso de cumplir una serie de retos y hasta la fecha hemos comenzado a trabajar varios. Por ejemplo, nos hemos adherido al programa VioGen de protección de mujeres víctimas de violencia, hemos reforzado el acercamiento a la ciudadanía, hemos presentado a los centros escolares el proyecto Agente Tutor y hemos impulsado y sistematizado nuestra comunicación y traslado de información con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Por último, nos hemos visto obligados a acelerar e impulsar nuestra salida a las redes sociales para atender las demandas ciudadanas y trasladar la máxima información sobre el covid-19. Tendremos que seguir trabajando en mostrar adecuadamente nuestra labor implantando un sistema de gestión hacia la calidad, en reforzar la seguridad vial mediante la participación ciudadana y en mejorar la protección de personas mayores, los entornos escolares y colectivos sociales más vulnerables.



¿Cómo valoraría la plantilla? ¿Tiene suficientes efectivos?

Es un plantilla madura con mucha experiencia, pero también contamos con policías jóvenes con muchas ganas aportar y servir a la ciudadanía. El número de agentes -20- es justo para la actividad que se desarrolla, por lo que debemos prepararnos para un adecuado relevo generacional que no cause distorsiones en la prestación del servicio a la ciudadanía.