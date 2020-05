Un chupinazo real y una programación virtual animan las fiestas de Larraga

02/05/2020 a las 06:00

Puede que se haya convertido en el primer municipio de la Comunidad foral en hacerlo. Si no es así, lo que está claro es que en Larraga los vecinos tienen claro que el coronavirus no podrá con ellos. Al menos en la parte que festiva y cultural. A escasas 24 horas de que el confinamiento relaje sus medidas y ya podamos salir a correr, ir en bici o simplemente pasear respirando el preciado oxígeno de la calle, la plaza consistorial vivió una situación completamente atípica. Pasaban minutos de la una del mediodía cuando se escuchó algo más que silencio. Un chupinazo, con todas y cada una de las letras acababa de hacer explosión desde el balcón de la casa consistorial.



Pero no solamente eso, sino que las palabras del alcalde, Carlos Suescun, quien hubiera preferido no tener que prender la mecha y ceder el testigo al pueblo, también pronunció un emotivo discurso con la firme intención de que sus habitantes no se olviden de las fiestas en honor al Santo Cristo. “El 3 de mayo es una de las tres fechas más importantes para Larraga junto con San Miguel en agosto y el 29 de septiembre”, enumeraba el primer edil. Por ello, no faltaron expresiones de ánimo y una petición importante: vivirlas desde casa con el espíritu de siempre.



En este escenario de incertidumbre que ha generado el coronavirus, Larraga tratará de ‘olvidar’, al menos en parte, lo negativo de la pandemia. De ahí que el consistorio, que ya había aprobado una resolución para suspender la festividad, haya gestionado un programa online para que todos los vecinos puedan formar parte de la fiesta. Entre las actividades, la retransmisión del chupinazo a través de la página de youtube del Ayuntamiento; bailes de los gigantes, música de charanga...



MASCARILLAS PARA TODOS



Este sábado, la fiesta continúa, con un concurso de pintacaras por la mañana y otro de disfraces por la noche. Ambos con premios. “Queremos involucrar a gente de todas las edades”, aseguraba Carlos Suescun. El domingo, día grande, Larraga podrá asistir a una misa virtual, además de participar en la ornamentación de balcones o un repique de campanas. Todo para que la pandemia quede, dentro de lo posible, en un segundo plano. “No podemos olvidarnos de las fiestas, de su significado”, insiste el alcalde.



Junto a la explosión de actividad confinada, los vecinos también terminaron de recibir las mascarillas que 35 voluntarias han preparado en las últimas semanas. Una para cada vecino. Y son 2.063. “Les estamos muy agradecidos”, valora Carlos Suescun, quien también cuenta que han repartido un dispositivo non-touch por vivienda.