Peralta retoma el mercadillo con una mayor separación de puestos

29/04/2020 a las 06:00

El mercadillo volvió este martes a Peralta. Mes y medio después, media docena de puestos volvieron a su cita en la localidad peraltesa, todos de alimentación y cumpliendo con las normativas de seguridad establecidas desde el Instituto Navarro de Salud Pública. En la zona del patio de la Laboral, los puestos se reubicaron para guardar una mayor distancia de seguridad entre ellos. Además de Peralta, hasta el mercadillo llegaron vendedores de Cascante, Rincón de Soto, Sartaguda y Etxarri Aranatz.

Desde las nueve de la mañana y hasta pasadas la una del mediodía, el goteo de personas fue constante. La mayoría de puestos, según indicaron, tenían ya preparados los pedidos que, previamente, les habían hecho por teléfono los clientes. La recuperación del mercadillo ha sido una de las decisiones que ha adoptado el grupo de trabajo creado en el seno del consistorio para abordar diferentes cuestiones relacionadas con el coronavirus. El grupo lo integran representantes de los tres grupos municipales.



MEDIDAS FISCALES

Por otro lado, este miércoles por la tarde, el consistorio peraltés celebrará un pleno. Debido a las circunstancias actuales, la sesión plenaria no tendrá carácter presencial si no que se desarrollará vía telemática, con los concejales desde sus respectivos domicilios. Serán varias las medidas fiscales que los corporativos aprobarán en la sesión. Por un lado, se permitirá que aquellas personas, autónomos y empresas, que hayan tenido problemas a nivel económico por el covid-19 puedan acceder al fraccionamiento del pago de sus impuestos y tasas locales hasta el 31 de diciembre de 2020 como fecha límite, sin recargos ni intereses.

Respecto al calendario previsto de cobro de impuestos, se retrasa al mes de mayo el de circulación y el resto, apuntan desde el consistorio, se mantienen ya que se giran a la ciudadanía a partir del mes de julio. El Ayuntamiento también llevará a pleno una propuesta que pasa por no cobrar las tasas desde el 13 de marzo y durante el cierre de los centros de la escuela de 0-3 años, de la escuela de música, de las instalaciones deportivas, del mercadillo, de las terrazas y de ocupación de edificios y espacios públicos. “En definitiva servicio no prestado no se cobra y en aquellos que ha habido problemas aunque se haya intentado prestar, tampoco se va a cobrar”, expone el consistorio.

Asimismo, el ayuntamiento va a suspender los contratos de los servicios de la escuela de 0-3 años, de las instalaciones deportivas, del centro juvenil y de las limpiezas del colegio de primaria, del parvulario, de la casa de cultura y de las salas culturales. Estas suspensiones, explican, supondrán para el consistorio tener que hacer frente a las indemnizaciones reguladas en el decreto del estado de alarma.

“Por lo tanto, en lo referente a la suspensión de los contratos se va a generar un déficit importante debido a que no se van a cobrar las tasas por el servicio y vamos a tener que hacer frente a indemnizaciones en algunos casos costeando casi la totalidad del servicio como por ejemplo en la escuela de 0-3 y en otros costeando el déficit ocasionado por la pérdida de ingresos principalmente en las instalaciones deportivas”, indica el ayuntamiento en su página web.

Una situación, ésta que, tal y como añaden, se verá agravada todavía más por la pérdida de ingresos que el ayuntamiento va a tener por otros servicios como pueden ser el mercadillo, las tasas por terrazas, los alquileres de espacios y edificios públicos y otros servicios similares. Ante esta situación, prosiguen, se ha pedido apoyo al Gobierno de Navarra para que el Ejecutivo ayude a cofinanciar estas pérdidas. En este sentido, avanzan, ya existe un principio de acuerdo que previsiblemente se regularía el mes que viene. Finalmente, desde el consistorio quisieron mandar un mensaje de agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores por el esfuerzo que están haciendo “para ganar la batalla al virus”. Este agradecimiento se hace extensivo a la ciudadanía peraltesa “que está respetando la normativa del estado de alarma”. Asimismo, se trasladó el pésame a todas las familias que han perdido a algún ser querido.