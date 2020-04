Ujué ve “inviable” la celebración de las romerías al santuario

04/04/2020 a las 06:00

Igual que ha ocurrido con decenas de eventos lúdicos y festivos que se han visto suspendidos o aplazados por la actual situación de emergencia sanitaria por el coronavirus, las romerías al santuario de Ujué desde los diferentes pueblos de la Zona Media no podrán celebrarse este año, al menos en la fecha prevista.

El calendario de peregrinaciones al santuario lo abre Peralta, que camina el domingo anterior a San Marcos, aunque la cita más multitudinaria se celebra e domingo posterior al 25 de abril, cuando es el turno de Tafalla, Santacara, Beire, Pitillas y Murillo el Fruto. Una romería ésta que suele congregar a unas 4.000 personas, cifra que en el contexto actual no puede ni plantearse y que el calendario llevaría este año al domingo 26 de abril.



Rubén Sánchez, alcalde de Ujué, explicaba esta semana que no se ha producido ninguna reunión oficial para abordar el tema, más allá de un encuentro suyo con el párroco. “Los dos coincidimos que en la situación actual las romerías son inviables. No se pueden mantener las distancias de seguridad entre los romeros y hay determinados momentos como la eucaristía o la despedida en el crucero que congregan a muchísima gente junta, más allá de las propias peregrinaciones”, decía. El alcalde intentó consultar la situación con el responsable de Policía Foral de Tafalla pero no ha podido reunirse con él, como tampoco con el alcalde de la ciudad del Cidacos, Jesús Arrizubieta, que se recupera estos días de coronavirus. “Por eso digo que no ha habido reuniones oficiales para abordar el tema pero sólo viendo cómo está todo creo que es imposible que se hagan. Además, creo que es lo correcto pues todo el mundo está haciendo un esfuerzo muy grande quedándose en casa. No sabemos entonces cómo habrá evolucionado la situación pero dudo que en menos de un mes haya mejorado la cosa como para celebrar una romería de estas características”, insistió.



La suspensión de las romerías supone un duro golpe para la localidad ujuetarra, muy vacía estos días debido al confinamiento. En un municipio que tiene en el turismo un importante sostén económico, la situación de alerta sanitaria está causando mella. “Se perdió el puente de San José y lo mismo va a ocurrir con la Semana Santa y las romerías pero no se puede hacer otra cosa que seguir lo mandado para que la situación vuelva a la relativa normalidad lo antes posible”, añadió. En cuanto a la posibilidad de trasladar las romerías de fecha, Sánchez no se atrevió a decir si es una posibilidad o no. “Eso sí que es algo que yo no puedo decir que vaya a suceder o no”, reiteró. De momento, la corporación municipal de Ujué vive el día a día e intenta ayudar en lo posible a sus vecinos más mayores llevándoles la compra o casa o en aquello que éstos necesiten.

Te puede interesar

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.