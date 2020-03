Protección Civil lleva las tareas al alumnado que no dispone de internet

26/03/2020 a las 06:00

El cierre de los colegios hace dos semanas por el avance del coronavirus dejó a miles de alumnos en casa. Para no perder el ritmo del curso, los docentes están aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y ‘cuelgan’ o ‘suben’ tareas y contenidos a plataformas digitales para que el alumnado pueda seguir trabajando desde sus hogares. Aunque la mayor parte de las familias dispone de una conexión a internet todavía hay algunas que no cuentan con este servicio en sus hogares lo que provoca que estos alumnos no dispongan de las mismas oportunidades. Con el objetivo de evitar que la brecha digital perjudique a los escolares, voluntarios de Protección Civil de Milagro se han dedicado a entregar este material en mano a las familias de Marcilla y Caparroso.



En la localidad marcillesa, tras hablar con la directora del colegio público San Bartolomé, los voluntarios entregaron 31 sobres personalizados con las tareas y contenidos que los alumnos deben ir completando estos días que las aulas permanecen cerradas. José Mari Cambra, voluntario de Protección Civil, explicaba que la brecha digital puede perjudicar a este alumnado que, en su mayor parte, es inmigrante. “Prácticamente todos los centros, desde que cerraron, colgaron las tareas y ejercicios en plataformas digitales o han preparado blogs con contenidos y zonas de descarga de temas e informaciones. Hay una parte del alumnado que no tiene a su alcance en casa las herramientas para poder acceder a estos contenidos. Por eso, hablamos con el centro de Marcilla y nos prepararon las tareas y contenidos en sobres personalizados de cada alumno al que se debía entregar”, cuenta.



Concluida la tarea en Marcilla, recibieron la llamada de Caparroso para proceder de igual manera. En este caso, se entregaron medio centenar de sobres con material en las viviendas cuya dirección se les facilitó desde el colegio público Virgen del Soto. En ambos casos, se trata de alumnos que cursan estudios de Educación Primaria. Uno de los dos voluntarios que se ocupan de esta labor es siempre Osama Ihdi, vecino de Funes y que habla castellano y árabe. “Él ejerce de traductor a la hora de llamar a algunas viviendas ya que en alguna ocasión al no entendernos nos miraban con algo de recelo”, apunta Cambra. Sin embargo, esta actitud, añade, no tarda en convertirse en agradecimiento por contribuir así a que los más pequeños de la casa no se queden descolgados hasta que las aulas reabran sus puertas.

“Están siendo días muy duros pero, al mismo tiempo, gratificantes”





El equipo de voluntarios de Protección Civil de Milagro lo integran 47 personas, la mayoría de la zona pero también hay alguno que se desplaza a diario desde la cuenca de Pamplona o, incluso, Irurzun. En el ánimo de todos estos voluntarios está el ayudar a aquellos colectivos más vulnerables durante esta crisis haciéndoles más fácil el día a día. El reparto de tareas entre las familias que no disponen de internet constituye sólo una de las muchas labores que este colectivo está llevando a cabo durante estos días. El abanico de servicios que prestan es muy amplio, desde acompañar a la gente mayor a sacar dinero en efectivo, hacerles la compra de alimentos básicos y llevársela a casa, hacerse cargo de los comedores sociales -sobre todo en los pueblos de la zona de Tudela-, desinfección de edificios o informar por megafonía de la importancia de quedarse en casa estos días, entre otras acciones. Los voluntarios se reparten en turnos de ocho personas por la mañana y por la tarde y de dos por la noche. Unas jornadas muy intensas en unos días complicados para toda la población. “Están siendo días muy duros pero, al mismo tiempo, gratificantes. Estamos recibiendo muchas llamadas para darnos las gracias y los aplausos diarios nos emocionan”, reconocía Cambra. Pese a la intensidad de las jornada, estos voluntarios no decaen en ánimo y ya piensan en nuevos servicios. Esta misma semana van a poner en marcha uno de psicología por teléfono gratuito. Se atenderá dos horas todos los días.

