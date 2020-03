Olite regulará con una ordenanza los alojamientos turísticos

07/03/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Olite está trabajando en la elaboración de una ordenanza reguladora de los alojamientos turísticos en un municipio en el que cada año recalan miles de visitantes. Maite Garbayo, alcaldesa de la localidad, explica que la decisión se ha tomado para proteger tanto al turista como a la población olitense. “Hemos visto lo que sucede en grandes ciudades donde proliferan muchos alojamientos que no cumplen con la normativa y ello perjudica tanto al visitante como al vecindario de la localidad en cuestión. Lógicamente, Olite no tiene el mismo volumen de población ni de visitantes que una gran capital pero la idea es articular una normativa que garantice la mejor convivencia adaptándola a nuestra realidad”, apunta.



El hecho de albergar el Palacio Real convierte a Olite en un lugar estratégico para el turismo que, además, constituye un pilar fundamental para la economía local. De hecho, sólo por el castillo, en 2019 pasaron 242.915 visitantes. En la actualidad, la localidad cuenta con 853 plazas de alojamiento. De ellas, 500 corresponden al camping, ubicado a las afueras del municipio, y el resto se reparten entre los siete hoteles y doce alojamientos turísticos que se encuentran diseminados por el casco urbano. “En fechas puntuales, como en verano o determinados puentes, la ocupación es prácticamente del 100%”, refiere la alcaldesa. Además, añade, en el consistorio se han recibido peticiones de apertura de nuevos alojamientos. Es por eso que han comenzado a tratar el tema.



La regulación de este tipo de alojamientos viene regida por el Gobierno de Navarra. “Se trata de una normativa un poco laxa, desde nuestro punto de vista. Por eso pensamos en elaborar la nuestra. Sin embargo, se nos ha avisó que el Gobierno de Navarra estaba trabajando en el tema así que decidimos esperar un poco a ver qué es lo que concretaban ellos para, en función de ello, articular nosotros la nuestra”, argumenta la alcaldesa. Sin embargo, al ayuntamiento le urge elaborar un texto regulador lo antes posible por lo que ya se ha estado recabando información sobre cómo se ha abordado el tema en otras localidades.



“Aunque el Gobierno de Navarra acabe regulando ciertos aspectos como ayuntamiento podemos poner en marcha nuestra propia ordenanza que no será una normativa cerrada si no abierta a posibles cambios o modificaciones que puedan ir surgiendo. Por eso queremos hacerlo lo antes posible porque tenemos una auténtica avalancha de peticiones para abrir alojamientos”, aseguró. Sin poder concretar qué asuntos recogerá la ordenanza, Garbayo sí que avanza la intención del consistorio de limitar un número de alojamientos por calles para evitar la concentración de estos servicios en las mismas vías. “No podemos concretar nada porque aún no sabemos cómo lo vamos a hacer. Tenemos varias ideas pero hay que estudiar todo bien y a fondo para obtener una ordenanza lo mejor posible para todos”, reiteró la alcaldesa. Garbayo no se aventuró a dar una fecha aunque reconoció que “lo óptimo” sería que entrase en vigor antes este verano.



