Olite aprueba un presupuesto que se eleva hasta los 5,7 millones

05/03/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Olite ha dado luz verde al presupuesto con el que funcionará durante este año. Se trata de unas cuentas cifradas en 5.711.000 euros, lo que supone un incremento de algo más de un millón respecto a las del pasado ejercicio. Esta subida viene motivada, sobre todo, por las inversiones que el consistorio se ve obligado a acometer para reparar los daños de la riada. En concreto, según explica la alcaldesa, Maite Garbayo (Agrupemos), a los arreglos de estos daños se destinará una partida de 650.000 euros aproximadamente. “Contamos con ayuda del Gobierno foral de unos 400.000 euros pero el resto, 150.000, lo tiene que afrontar el ayuntamiento”, explicó. La alcaldesa lamentó que no se conceda ninguna ayuda para las infraestructuras urbanas que es la parte que no cubre el Ejecutivo. Por eso, añadió, se reunió esta misma semana con el director general de Administración Local y Despoblación al cual desde el consistorio se solicitó la convocatoria de ayudas que cubran daños en estas infraestructuras como ocurre con las agrarias.



Al margen de estas actuaciones, el capítulo de inversiones del proyecto presupuestario de Olite para este ejercicio contempla otras como la adquisición de unas naves para uso de la brigada a la que se destinarán 260.000 euros; o las obras de pavimentación de la calle Mayor, actuación para la que se han presupuestado 621.127 euros. Estos trabajos deberían haberse acometido en 2019 pero la licitación que hizo Mairaga quedó desierta. El objetivo del ayuntamiento es acometerlas en este ejercicio. Olite se hará cargo de la pavimentación y los pluviales mientras que a cargo de la mancomunidad corren las canalizaciones.



Maite Garbayo indicó también que se han presupuestado 70.000 euros para la puesta en riego del comunal y otros 40.000 para actuaciones de aislamiento y alumbrado en el colegio público de la localidad. Asimismo, se destinarán 36.000 euros a la licitación de la revisión del plan municipal. El presupuesto recoge también una partida de 159.000 euros para la remodelación de la plaza del Fosal. “Estas obras se enmarcan en el proyecto Driehaus del premio que se concedió a Olite pero acometerlo de un golpe es complicado por su cuantía. Al ser un gasto plurianual, este año hemos presupuestado 159.000 euros y el resto, hasta cubrir los 300.000 previstos, se quedan para el año que viene”, apuntó la alcaldesa.



Las cuentas salieron adelante con el apoyo unánime de toda la corporación, que también aprobó la plantilla orgánica. Maite Garbayo reconoció que confeccionar el que constituye el primer presupuesto de la legislatura no ha sido fácil ya que la riada del pasado verano lo ha marcado de forma importante. Pese a ello, asegura sentirse “muy satisfecha” por haberlo podido sacar adelante sin haber tenido que materializar una subida de impuestos, tasas ni contribución. “Bastante han tenido los vecinos como para que les subiéramos los impuestos por eso estoy contenta por no haber tenido que hacerlo”, reiteró. En cuanto al nivel de endeudamiento sigue siendo elevado situándose en el 90%, lo que supone 3,4 millones. Sin embargo, ha descendido de manera considerable ya que en 2015 se situaba en el 140%. “Es alta pero por debajo del límite que marca la ley que está en el 110%. Es el techo marcado para poder pedir créditos o préstamos. De momento hemos conseguido cuadrarlo sin tener que pedir nada y la idea es, salvo que surja algo puntual o extraordinario, seguir por el mismo camino”, concluyó.



Te puede interesar