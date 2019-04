Satse pide explicaciones sobre "el cierre disfrazado de las urgencias nocturnas de Olite"

Actualizada 03/04/2019 a las 09:48

El Sindicato de Enfermería en Navarra (SATSE) afirma que el "cierre disfrazado" de las urgencias nocturnas de Olite, tras la puesta en funcionamiento del Servicio de Urgencias Comarcal (SUC) de Tafalla, "no tiene amparo normativo ni negociación sindical".



SATSE, que "exige" al departamento "explicaciones sobre la improvisación" en este asunto, sostiene que mantener las urgencias de Olite de las 20:00 a las 08:00 horas únicamente con una enfermera y un celador, "sin especificar funciones y condiciones", es "un parche para pasar el corte de las elecciones autonómicas".



Añade en este sentido que la dirección de Atención Primaria solo ha indicado a la Comisión de Personal que el celador se ocupará de la "protección" de la enfermera cuando, precisa el sindicato, "ni la enfermera necesita un celador que le proteja ni un celador es un guardia de seguridad".



Y si el celador es un guarda de seguridad, dice, "debería valorarse la pertinencia de la duplicidad" actual en distintos ámbitos y centros.



Tras recordar que "ya ha denunciado en numerosas ocasiones el oscurantismo en las actuaciones de Salud", SATSE agrega que ésta "es una torpeza más del consejero", que improvisa en el día a día jugando con la salud de la población y con las condiciones de los profesionales que forman parte del Servicio Navarro de Salud".



Por eso anuncia que ha denunciado en la Comisión de Personal que el hecho de mantener a una enfermera y a un celador en las Urgencias nocturnas de Olite va "contra el Acuerdo de Atención Primaria firmado por la mayoría de sindicatos, ya que no garantiza una atención total de urgencia y porque elimina de un plumazo 6 de los 12 puestos que en su día se crearon".



Y además ha denunciado también "la falta de un equipo sanitario al completo con profesionales de medicina y de enfermería, el idóneo para atender urgencias vitales comunes en el horario nocturno", por lo que adelanta su intención de controlar que la enferma "no ejecute funciones que no estén dentro de sus competencias profesionales y para las que no tenga amparo jurídico".

