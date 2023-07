Iker Mugarra gana el XX Concurso de pintura de Aibar

Iker Mugarra San Martín, ganador, procedente de Vizcaya (800 euros); y Raúl Gil, segundo puesto, de San Adrián (400 euros). Dos décadas han pasado ya desde que comenzara su andadura. Y el certamen sigue dejando preciosas estampas pictóricas de la localidad. El pasado 22 de julio se celebró en Aibar la que fue la vigésima edición del Concurso de pintura al aire libre ‘Pintor Crispín’. Se presentaron al certamen un total de diez participantes y los dos premiados fueron; y Raúl Gil, segundo puesto, de San Adrián (400 euros).

Como suele ser habitual, el tema de las obras a pintar tenía que estar relacionado con esta villa de la comarca de Sangüesa que posee un casco histórico medieval muy bien conservado: paisajes, rincones típicos, monumentos, personajes...

“Se ha vivido un día muy agradable, se notaba que la mayoría de ellos se conocían por la participación en otros concursos”, refirió Fernando González, concejal de Cultura de Aibar. “Un estupendo día de arte en este pueblo que cuida la cultura y disfruta de la calidad de los pintores participantes. A pesar de que pueda parecer un tópico, hay que resaltar que no fue nada fácil para el jurado elegir las dos obras ganadoras”, añadió.

Según informó el consistorio, el vencedor, proveniente del Valle de Trápaga (Trapagaran), aunque ahora establecido en el municipio vizcaíno de Ugao-Miraballes, se licenció en Bellas Artes en Cuenca y trabaja como profesor en Vitoria.

“Me ha parecido precioso el pueblo, que no conocía aunque había tenido intención de presentarme en otros años al concurso. Muy contento por quedar primero. He tenido que observar la evolución de la luz para elegir entre los tres temas que me habían gustado”, valoró el propio Iker Mugarra al final de la jornada.