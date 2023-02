El Gobierno de Navarra subraya su apuesta por la 'Semana Blanca' ante las críticas de NA+

la campaña escolar de esquí, conocida como 'Semana Blanca', es un "programa fundamental" para el La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola , ha asegurado este martes 31 de enero quepara el Gobierno Foral ante las críticas de Navarra Suma que ha sostenido que al Ejecutivo "le importa poco", "no es una de sus prioridades".

Esnaola se ha pronunciado en ese sentido en su respuesta en comisión parlamentaria a la pregunta de Raquel Garbayo (NA+) sobre el mantenimiento del número de alumnos de esta campaña en niveles de pandemia, lo que, ha señalado, ha hecho que "3.700 escolares se hayan quedado sin poder disfrutar de la experiencia".

La consejera ha apuntado que se estima que este año participarán unos 4.000 escolares, lo que supone un incremento respecto al 2022, cuando fueron unos 3.000, y al 2021, año en el que pese a la pandemia la campaña se mantuvo con los protocolos oportunos, "otras comunidades no la convocaron", y reunió a unos 1.500 participantes.

En cuanto a la aportación económica ha señalado que ha pasado de 220.000 euros en 2019 a 450.000 en 2023 y el coste por pernoctación de 26 euros por persona a 30.

"NO SE LLEGA A LOS NIVELES PREPANDEMIA"

En cualquier caso "no se llega a los niveles de 6.500 de prepandemia", ha replicado Garbayo, quien ha considerado "insuficiente" el incremento presupuestario y ha hablado de "malestar" entre hosteleros de la zona, algunos de los cuales, ha dicho, no han querido colaborar porque la aportación del Gobierno no da para pagar los costes y más este año con la subida de precios.

"Si siguen a este nivel se terminarán cargando una campaña que ha funcionado a lo largo de treinta años", ha añadido la parlamentaria que, tras remarcar que "casi el 50 % de quienes habían solicitado participar se han quedado fuera", ha considerado que el Gobierno debería empatizar con las familias y ha concluido que este programa "le importa poco o por lo menos la mitad que a otros gobiernos".

Esnaola le ha respondido que este "es y seguirá siendo un programa fundamental del Gobierno de Navarra en apoyo al desarrollo físico y social de los escolares y como motor del Pirineo".

La consejera ha añadido que, en su apuesta por el deporte escolar, además de la 'Semana Blanca', se impulsan la 'Azul', en el pantano de Alloz, y la 'Verde', en Baztan. En total participarán 8.500 personas.

Asimismo ha puntualizado que la 'Semana Blanca' no es la única acción para el desarrollo del Pirineo en este ámbito y como ejemplo ha citado la Vuelta Ciclista a España que contará con un fin de etapa en Belagua.