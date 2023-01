Centros de esquí navarros con entorno “de verano total” en Navidad

“Ojalá caiga ya una buena nevada. Estar en estas fechas invernales viendo desde la ventana todo el día un entorno verde, de verano total, es un rollo. Eso sí, no deja de tener sus posibilidades para los amantes del deporte y la montaña”. Julen Garjon es el director del centro de esquí Larra-Belagua del valle de Roncal. Una instalación que si bien trabajó “bien” durante los puentes de diciembre, cuando fue posible esquiar en las pistas de La Contienda, e incluso de El Ferial, tras una serie de nevadas previas, desde el 21 de diciembre no oferta ya pistas por falta de nieve.

“En estas Navidades tan atípicas, pese a todo, hemos recibido visitas de mucha gente, y marcamos para el senderismo circuitos que deberían ser para raquetas en esta época. Hubo muchas llamadas al principio, pero luego viendo en la prensa que no hay nieve en toda Europa, cada vez menos”.

Reconoce que esta falta de nieve, y que la poca caída no se asiente por altas temperaturas o lluvias posteriores, “ya ha pasado otros años”. “La pena es cuando coincide con los puentes o Navidad, las temporadas más fuertes de trabajo, con las familias de vacaciones y en el inicio de la temporada, cuando más ganas hay de esquiar”. Asimismo, han tenido que aplazar a marzo el Campeonato Navarro y el Vasco de Esquí de Fondo, que a la vez eran Copa de España, que iban a acoger el 12 y 13 de enero.

La situación es similar en el centro de esquí y montaña Irati-Abodi del valle de Salazar. “Aquí no hemos visto aún la nieve, apenas cayeron 4 dedos en noviembre que no fue posible ni pisar”, afirma Amaia Ayarra, responsable de la empresa Irati Basoa. “La gente de aquí y el turismo sí que se acercan, hacen senderismo, ciclismo, suben al Ori... pero no es lo suyo en estas fechas. Quienes nos visitan se sorprenden de esta falta de nieve absoluta en el Pirineo. Pero no toca otra que seguir esperando a que caiga”, sentencia.

El dominio esquiable en España, ni un 30%