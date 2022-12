El Tribunal Supremo decidirá en diez días sobre el triple crimen de Cáseda

Tribunal Supremo resolverá el próximo 19 de diciembre, lunes, sobre el triple crimen cometido en Cáseda en septiembre de 2018, el suceso violento con más víctimas mortales de los últimos 35 años en Navarra y el único por el que se ha impuesto la pena de prisión permanente revisable. El Alto Tribunal ha fijado para ese día la reunión para deliberar y fallar sobre los recursos presentados en su día por las partes. El, el suceso violento con más víctimas mortales de los últimos 35 años en Navarra y el. El Alto Tribunal ha fijado para ese día la reunión para deliberar y fallar sobre los recursos presentados en su día por las partes.

Tras el veredicto del jurado en mayo del año pasado, la Audiencia Provincial de Navarra condenó a penas de prisión permanente revisable al padre y a uno de los hijos, mientras que absolvió al otro. Tras los recursos -se llegó a pedir la repetición de la sentencia-, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra mantuvo la condena para el padre, rebajó la del hijo menor y mantuvo la absolución.

En su recurso, la acusación particular, en nombre de la familia de las víctimas, reclama la nulidad de la sentencia al entender, al igual que argumentó ante el TSJN, que una de las preguntas dadas por probadas por el jurado, y que suponía la condena del hijo mayor, no fue incluida por el presidente en la sentencia. El fiscal apoyó esta tesis en Navarra, pero el fiscal del Supremo no ha secundado este recurso. Ambas partes sí que solicitan que el hijo al que redujeron la condena sea sentenciado a prisión permanente revisable. El hijo pequeño solicitó por su parte en Navarra la absolución, al igual que su hermano, y el padre pidió una rebaja de pena por atenuantes.