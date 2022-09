La fiesta no acaba en Sangüesa

Tiene quien tire del carro y quien mantenga las tradiciones. Así quedó demostrado este viernes, en el Día Infantil de las fiestas patronales, donde los más pequeños de la ciudad ganaron todo el protagonismo. Hay fiesta para rato. Sangüesa tiene futuro.. Así quedó demostrado este viernes, en el Día Infantil de las fiestas patronales, donde los más pequeños de la ciudad ganaron todo el protagonismo. Hay fiesta para rato.

“No me esperaba tanto niño nacido en el último año. ¡Cuarenta es una buena cifra!”. David Lacosta, de Sangüesa, y su pareja Sara Sanromán, pamplonesa, aguardaban pacientes el turno para que su pequeño Diego recibiera ayer un pañuelico rojo de fiestas como integrante de la nueva generación de sangüesinos. Es su primer hijo y era, asimismo, el más pequeño del acto. “Nació el 21 de agosto, no tiene ni un mes, pero no queríamos perdernos este momento. Nos gusta que le pongan el pañuelo de su ciudad”, añadía su padre.

El espacioso Claustro del Carmen fue el lugar elegido este año por el Ayuntamiento para este acto de bienvenida, en el que los corporativos fueron imponiendo los pañuelos. “Da ilusión ver a toda la quinta reunida”, opinaban Iñaki Borromeo y Nora Lacosta, padres sangüesinos de Elena, de 11 meses. Es su primera hija. “Le encantan la música y los gigantes, y estamos viviendo unas fiestas más de día”, aseguraban.

Entre los llamados a participar, por las circunstancias de la guerra de Ucrania, también se encontraba el bebé de una familia ucraniana refugiada. Artem Korkushko, de 11 meses, recibió el pañuelo en manos de su madre, Iryna Karpenko, acogida junto a sus 4 hijos por una familia de Sangüesa, con apoyo del consistorio y muchos vecinos. “Me gusta la ciudad, nos sentimos bien acogidos”, agradeció.

ASER VIDONDO

RENOVACIÓN

Un vals de la comparsa txiki de gigantes sirvió para cerrar este acto. Una agrupación donde gran parte de sus 15 miembros, que tienen entre 9 y 14 años, se ha renovado estas fiestas. La integran: Imanol Lobera, Aitor Tejada, Izan Francés, Javier Estabolite, Carla Casaus, Héctor Echegoyen, Gabriel Lobera, Asier Gil, Unai Idiazabal, Zaira Fernández, Uxue Sola, Sofía Otano, Jesús Pérez, Aitor Vital y Ander Iso Úriz. Este último, de 9 años, vive sus primeras fiestas en el grupo. “Les pregunté si podía entrar y me dijeron que sí. En los ensayos hemos aprendido rápido”, dijo. Entre las veteranas, Uxue Sola Baigorri y Sofía Otano Lozano, de 14 y 12 años, referían que tenían “ilusión por bailar gigantes desde pequeñas”. “Entre las canciones más complicadas están la ‘Jota Vieja’ y la ‘Marcha de San Andrés’”, opinaron.

La comparsa txiki, con sus bailes, no faltó tampoco a la ofrenda floral infantil al patrón San Sebastián organizada por la parroquia, donde los más pequeños cantaron al santo y afianzaron con su presencia esta tradición.

Aser Vidondo,José Carlos Cordovilla

Nueva generación de sangüesinos

40 niños y niñas nacidos en el último año recibieron un pañuelico. Amim, Mohamed Reda; Amor Mancho, Haizea; Arbizu Navallas, Adei; Arenal Garcés, Adei; Asenjo Aznárez, Ane; Bandrés Marzana, Luka; Beuka, Daniela Naomi; Borromeo Lacosta, Elena; Bouthiri, Mouhammed Amine; Burguete Monreal, Aroa; Dumitrache, Andrea Maria; Cajal Sola, Gael; Carmona Sola, Elba; Cerdán Hernández, Daniel; Cienfuegos Taboada, Nathan; Elizalde González, Eihara; García Marrero, Idaira; Garcés Gil, Claudia; González Martínez, Mia; González Moriones, Amanda; Guindano Suescun, Álvaro; Hammouya, Luqman; Izquieta Sola, Beñat; Jiménez Iriarte, Eren; Kassari, Ben Cheikh Yasser; Korkushko, Artem; Lacosta Sanromán, Diego; López Azcona, Enar; López Posada, Dylan; Martínez Juanto, Nico; Mateos Ojer, Iraia; Ndiaye Galisteo, Saer; Percaz Itoiz, Ander; Ruiz García, Aurah; Salinas, Ainara; Sánchez Casajús, Íñigo; Santandreu, Naroa; Vicente González, Julia; Villanueva Moreo; Mikel; y Whiting Rebolé, Levinson.